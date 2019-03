La Junta de Andalucía asegura que mediará para impulsar el proyecto de nueva residencia en Cazalla

Sevilla.- La Junta de Andalucía asegura que mediará para impulsar el p

El director general de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Daniel Salvatierra, se ha reunido con la Plataforma Pro-residencia de Mayores de Cazalla de la Sierra (Sevilla), a cuyos representantes ha asegurado que la Junta de Andalucía "mediará" en la demanda de que la localidad vuelva a contar con una residencia de personas mayores.La antigua residencia de mayores de Cazalla, perteneciente a la Diputación de Sevilla y cuyo futuro es usualmente objeto de reivindicaciones por parte de la oposición de la institución provincial y por parte del citado colectivo vecinal nacido en la Sierra Morena sevillana, funcionaba en el antiguo convento de San Francisco de Sales y en 2013 perdió su acreditación por "deficiencias estructurales del edificio que se consideraron insalvables", según la Junta. Seguidamente, la Ley de Racionalización de la Administración Local privó de competencias a las diputaciones en materia de servicios sociales.En efecto, la Diputación viene defendiendo que si allá por 2015 los 22 usuarios de estas instalaciones fueron derivados a otros centros asistenciales, fue porque había quedado de relieve que la residencia no reunía "las condiciones exigidas por la legislación actual, ni para la estancia ni para la pernoctación de un colectivo social con movilidad mermada, razones suficientes para no obtener la autorización de funcionamiento de la Junta de Andalucía".Y mientras diferentes fuerzas de oposición y la citada plataforma vecinal reclamaban la reapertura de las instalaciones como residencia de mayores, la Institución provincial siempre ha alegado que por Ley, el edificio ya no puede ser destinado a tales usos, defendiendo su aprovechamiento como centro "multifuncional" para la comarca de la Sierra Morena sevillana. En enero de 2018, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, señalaba Europa Press que tras ser habilitado el edificio como centro multifuncional, acogiendo servicios de comedor y ayuda domicilio para personas desfavorecidas, un centro de información a la mujer y la sede de varios colectivos de la zona, el inmueble ya alcanzaba entonces una "tasa de aprovechamiento del 80 por ciento".En este sentido, Salvatierra ha comprometido ante la mencionada plataforma el trabajo de la Consejería para sacar adelante el proyecto de nueva residencia en materia de autorización y poner el caso en conocimiento de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para que se evalúe el concierto de plazas en función de las necesidades de la zona básica de Servicios Sociales a la que pertenece el municipio.El director general ha propuesto así a la Plataforma que inste al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra a que desarrolle un plan de trabajo con aprobación del pleno y la salida a licitación de unos terrenos para su uso como residencia de mayores. "Desde la Consejería de Igualdad, hemos hecho llegar a los vecinos y vecinas de Cazalla nuestro interés en que esta localidad vuelva a contar con un centro de atención a las personas mayores, quedando a la disposición de la Plataforma Pro-residencia para seguir trabajando en el proyecto", ha señalado Daniel Salvatierra.--EUROPA PRESS--