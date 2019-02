La Junta apuesta por que el sector agrario sea un espacio laboral de auténtica igualdad entre mujeres y hombres

Ana María Corredera, en el Encuentro de Organizaciones de Mujeres Rura

La viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ana María Corredera, ha participado este miércoles en el Encuentro de Organizaciones de Mujeres Rurales Andaluzas 'Coordinadas' que se celebra en Ronda (Málaga) y ha abogado por que "el sector agrario sea no solo un espacio de futuro laboral para las mujeres, sino también un espacio de auténtica igualdad entre mujeres y hombres".Durante su intervención en esta primera jornada, Corredera ha recordado la relevancia de la actividad agroalimentaria en la economía andaluza y la transformación que ha experimentado en las últimas décadas."Aunque la situación de la mujer ha mejorado de forma sustancial, uno de los hechos más trascendentes ha sido su incorporación a la vida económica y social. Esto se hace extensivo al medio rural, aunque más levemente porque se ve amortiguado por un entorno social menos abierto, en el que los cambios sociales y culturales muestran mayor resistencia, y con menos oportunidades para la incorporación de las mujeres a una actividad profesional independiente", ha señalado. Es por ello que la misión requiere "un mayor compromiso de las administraciones".Unos simples apuntes permiten revelar la situación actual de la mujer en el medio rural: de la población total ocupada en el sector agrario el 25,5 por ciento son mujeres y de las personas titulares de explotaciones agrarias sólo el 34 por ciento no son masculinas, cifra que se reduce al 14% en el sector ganadero: la precariedad, la parcialidad y la inestabilidad caracterizan el empleo femenino en mundo rural.La viceconsejera del ramo ha transmitido que cuestiones como la masculinización, la invisibilidad laboral, la falta de alternativas y la escasa representatividad en puestos de responsabilidad "en ocasiones ha llevado al abandono del medio rural por parte de muchas mujeres y esta tendencia hay que revertirla".Para ello, Corredera cree "imprescindible el empoderamiento de las mujeres y para ello es fundamental la articulación del movimiento de las mujeres del mundo rural; de ahí la importancia de la creación de una coordinadora como la que saldrá de este encuentro, que movilizará y promoverá la participación".En el mismo sentido, la viceconsejera ha destacado la importancia de esta coordinadora como herramienta de interlocución con la administración para detectar y resolver problemas. "Queremos que aprovechéis la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Queremos escuchar vuestra voz en las importantes decisiones que se tomarán en el futuro. En definitiva, queremos que el sector agrario sea, no sólo un espacio de futuro laboral para las mujeres, sino también un espacio de auténtica igualdad entre mujeres y hombres. En ese camino me encontraréis y podéis contar conmigo", ha concluido.--EUROPA PRESS--