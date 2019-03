La juez Núñez rechaza la petición del PP de ratificar las investigaciones de las sobrecomisiones de los ERE

La juez María Núñez Bolaños

La juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha rechazado la petición de la representación legal del PP-A de iniciar las diligencias para que se ratifiquen las investigaciones acerca de las sobrecomisiones que se pagaron a entidades intermediarias con fondos públicos por la tramitación de ayudas irregulares de la Junta de Andalucía que forman parte de la instrucción de una pieza separada de la macrocausa de los ERE.En el auto, con fecha de 8 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que no ha lugar a la ratificación de los atestados elaborados por la Guardia Civil para la instrucción y fundamenta su decisión en el artículo 311 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina que "el juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes personadas, si no las considera inútiles o perjudiciales".Igualmente, recoge el precepto que establece el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que indica que los atestados que redacten los funcionarios de Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubieran practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.Por ello, la magistrada apunta en el auto que "habiéndose solicitado ratificación a presencia judicial de los atestados policiales y no considerándose necesarias a la instrucción la ratificación de los mismos procede no acordar la práctica de lo solicitado".Cabe apuntar que la representación legal del PP-A, ejercida por Lourdes Fuster y Luis García Navarro, presentó el pasado 7 de marzo un escrito en el juzgado solicitando a la juez que citara a los agentes de la Guardia Civil que elaboraron cuatro atestados sobre las sobrecomisiones irregulares para que los ratificaran y, una vez hecho, dar la posibilidad a las partes a preguntar sobre éstos.Según han indicado fuentes del caso a Europa Press, para el PP-A esta desestimación de la petición se ha elaborado "sin motivar". De otra parte, la formación popular puede interponer, ante el mismo juzgado, un recurso de reforma en tres días.--EUROPA PRESS--