'La hora de la Paz' del San Juan de Dios facilita a niños con autismo y familias la asistencia dental

Sevilla.- 'La hora de la Paz' del San Juan de Dios facilita a niños co

El Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) del Hospital San Juan de Dios de Sevilla ha realizado una colaboración formativa con la Clínica Dental Mateos para que los niños con trastorno del espectro autista (TEA) acudan a sus citas con el dentista sin que sea "un acto traumático o estresante" gracias a 'La hora de la Paz', una iniciativa que acerca esta atención a niños con estas necesidades especiales.Según ha detallado en un comunicado la dirección del centro, "se trata de adaptar la consulta al niño, y no al revés", pues las personas con TEA tienen unas necesidades específicas que, si son tenidas en cuenta por parte de los profesionales que los atienden, "hacen mucho más fáciles contextos que para ellos se pueden convertir en situaciones muy desagradables".La coordinadora del CAIT del San Juan de Dios de Sevilla, Rocío Carrasco, ha explicado en este sentido que los niños con autismo presentan peculiaridades en el aprendizaje, por lo que hay que fomentar la aproximación de los estímulos "sin brusquedades". "Necesitan controlar cualquier estímulo sensitivo, como los olores o los sonidos, por lo que requieren de una anticipación sensorial para conocer qué va a ocurrir, y no vivir situaciones de desconcierto", ha defendido, tras enfatizar que en la visita al dentista esto se traduce en que la odontopediatra trabaje con ellos en un "gabinete silencioso".Además, la profesional debe adelantar al menor los sonidos y olores que va sentir durante el tiempo que esté en el sillón del dentista, "de manera que no le cause estupor encontrárselos en una posición tan vulnerable".En sus palabras, saber qué va a ocurrir con antelación es algo que causa tranquilidad a cualquier persona pero que, en caso de una persona con TEA, "es fundamental". Por ello, ha afirmado que proporcionarles información es "clave" en el proceso, trabajando en el gabinete con pictogramas para que puedan procesar mejor esa información, ya que los niños con autismo focalizan la atención y compresión mucho mejor por el canal visual.Por su parte, odontopediatra de la clínica dental, Elisa Ríos, ha argumentado que los familiares acompañan a los niños a la consulta y "nuestra mayor satisfacción es ver la cara de los padres al comprobar que con técnicas de repetición, mediante el uso de pictogramas y fotografías y dejando que los niños toquen y jueguen con nuestro material, conseguimos hacer una exploración dental completa".Ríos ha relatado que a raíz de involucrarse en este proyecto ha descubierto que "existe un gran vacío en la asistencia para niños con TEA", pues las familias acudían a la clínica dental con "sensación de derrota", ya que en ocasiones previas, solo les proponían la opción de la anestesia general o la sedación para poder cuidar la salud dental de sus hijos.Ha subrayado que la visita al dentista, así como las visitas a otros profesionales que necesariamente tienen que interactuar con los niños, "puede llegar a ser muy estresante para aquellos diagnosticados con autismo", y por ello, a lo largo de 2018, se formó con los terapeutas del CAIT San Juan de Dios, participando en las escuelas de familia y colaborando en la elaboración de protocolos de actuación conjunta."Ahora, desde las propias sesiones en el centro de atención temprana, los terapeutas trabajan con los niños esa futura visita al dentista, para favorecer la anticipación sensorial que prepara a los pequeños para una experiencia satisfactoria en la clínica dental", ha concluido la dirección del hospital.--EUROPA PRESS--