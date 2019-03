La hija reconocida de un ganadero de El Coronil reclama a su hermano paterno parte de la herencia

Sofía Reguera Hidalgo, la hija reconocida del afamado ganadero de el Coronil (Sevilla) José Benítez-Cubero, quien mantuvo una relación sentimental con su madre, que trabajaba como criada en su finca, y que dejó una herencia valorada en 20 millones de euros, ha reclamado parte de la herencia a su hermano paterno durante una sesión celebrada este jueves en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Sevilla.Sofía fue reconocida judicialmente como hija legítima de José Benítez-Cubero a través de una sentencia dictada en el año 2013 por la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmada por el Tribunal Supremo posteriormente, por lo que, tal y como ha reconocido a Europa Press su letrado, Fernando Osuna, "ya tiene todos los derechos hereditarios a su alcance".En ese sentido, el abogado de la demandante ha explicado que lo que se dilucida en ese juicio es el derecho de Sofía a la herencia y la cantidad que le corresponde, que estima en doce millones de euros. Así, en esa vista, han presentado pruebas, testigos y valoraciones, así como la declaración del hermano paterno de la reclamante.En este sentido, ha manifestado que su cliente tiene derecho no sólo a la herencia de su padre, sino a "tres herencias" porque hereda también de sus abuelos paternos al ser la descendencia de hijos únicos hasta que aparece su cliente. Por tanto, ha calculado que la cantidad que le corresponde asciende a unos doce millones de euros aproximadamente, después de tasar e identificar todas las propiedades.En concreto, ha detallado que en esta vista se debate la cantidad que le corresponde por herencia a su cliente, así como si alguno de los bienes que ha adquirido su hermano biológico y "registral" entran en "la masa hereditaria"."Nosotros entendemos que las propiedades que ha adquirido su hermano también le corresponden a Sofía porque ha habido una serie de negocios jurídicos simulados para sacar esas cantidades de la masa hereditaria y demostrar que el hermano biológico fue comprándolas y no heredándolas", ha asegurado.De hecho, ha insistido en que su teoría, que pretende certificar con pruebas aportadas en el juzgado, es que el hermano paterno de su cliente heredó y no compró dichas propiedades porque cuando adquirió todo el patrimonio sólo tenía 26 años, una edad "en la que es imposible comprar esa cantidad de fincas, ya que una en concreto está valorada en unos 17 millones de euros".De esta manera, Osuna ha apuntado que es "cuestionable" el hecho de que una persona compre una finca "cuando en un futuro la va a heredar", algo que ha calificado "que no tiene ningún peso jurídico". No obstante, ha señalado que si se demuestran que esas propiedades fueron compradas por el hermanastro de su cliente, ésta perdería su derecho a la herencia.--EUROPA PRESS--