La gira Viva la fiesta! recorre Córdoba, Granada, Málaga, Roquetas y El Puerto con OBK, Chimo Bayo, Paco Pil y Rebeca

Tras el éxito de las giras Love the 90's y Love the Tuenti's, que el año pasado reunieron a casi 200.000 espectadores, la promotora Sharemusic! vuelve en 2019 con una nueva gira de conciertos en directo: Viva la fiesta!.Esta gira reúne sobre un mismo escenario a bandas y solistas icónicos de los noventa como OBK, Chimo Bayo, Paco Pil --quien también ejerce como maestro de ceremonias--, Rebeca, Marian Dacal, Just Luis, Double Vision y Sensity World. Todos ellos interpretan en directo sus temas más míticos, avanza el comunicado remitido a Europa Press.El tour Viva la Fiesta! 2019 cuenta ya con nueve fechas confirmadas: Córdoba 5 de abril, Recinto Ferial El Arenal), Guadalajara (4 de mayo, Recinto Ferial), Granada (25 de mayo, Palacio Municipal de Deportes), Málaga (15 de junio, Auditorio Cortijo de Torres), Roquetas de Mar (12 de julio, Plaza de Toros), Alicante (13 de julio, Plaza de Toros), Daimiel (20 de julio, Auditorio Municipal), Alcalá de Henares (21 de julio, Recinto Amurallado de Palacio Arzobispal) y Puerto de Santa María (8 de agosto, Puerto Sherry).Próximamente se anunciarán nuevas fechas por distintos puntos de la geografía española. Las entradas están ya a la venta en la web oficial www.sharemusic.es/vivalafiesta.Viva la Fiesta! es al mismo tiempo un concierto en directo y una auténtica fiesta de tres horas de duración. Un espectáculo que, además, cuenta con todos los elementos que ya son 'marca de la casa' de Sharemusic!: Un ritmo non stop, un escenario espectacular diseñado por Pixelmap Studios, la animación del dúo de DJ Jumper Brothers, efectos visuales y de iluminación, coreografías y más sorpresas.--EUROPA PRESS--