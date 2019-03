La francesa Pauline Landron y Barclay Izzard, vencedores de la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón

Huelva.- La francesa Pauline Landron y Barclay Izzard, vencedores de l

La francesa Pauline Landron y el británico Barclay Izzard se han impuesto en la línea de meta de la primera prueba de la Copa de Europa de Triatlón que se ha celebrado este domingo entre la localidad onubense de Punta Umbría y Huelva capital.Según ha detallado la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, con esta prueba también se ha disputado el Campeonato Iberoamericano de Triatlón. En total, han tomado la salida un total de 47 mujeres, de las que finalizaron 34, y 65 hombres, de los que acabaron 52, entre ambos campeonatos.El secretario general para el Deporte, José María Arrabal, que ha asistido al evento, ha destacado que "hay que celebrar que Andalucía, y en este caso Huelva, sea sede de nuevo de una gran competición internacional" que surge "fruto de la colaboración entre las instituciones y las federaciones deportivas".Respecto a esto último, ha asegurado que el Gobierno andaluz está "comprometido" con este tipo de eventos que "permiten dinamizar la economía de la provincia que lo acoge" por la presencia de un gran número de deportistas y de las personas que los acompañan, y ha resaltado que "el binomio turismo y deporte reporta riqueza, empleo, y supone una promoción del deporte como elemento educativo y saludable".La Junta ha reseñado que la prueba se ha celebrado con una mañana soleada, aunque a primeras horas, y en especial en la prueba femenina, estuvo algo nublada con una temperatura algo más fresca, algo que no evitó que el público onubense se haya "volcado con este evento deportivo" porque "no han dejado de animar y mostrar su apoyo a los triatletas durante toda la jornada".En la prueba femenina se ha impuesto la triatleta francesa Pauline Landron, con un tiempo de 2:06,09, de forma que sigue sumando resultados positivos tras lograr el año pasado el Campeonato de Europa en categoría junior en la localidad de Tartu (Estonia).El segundo puesto ha sido para Cecilia Santamaría, que llegó a meta con un tiempo de 2:07,10, de forma que la española, subcampeona de Europa sub 23, logra así la medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Triatlón, mientras que la última plaza del podio se la ha llevado la también francesa Emmie Charayron, con un tiempo de 2:07,19.La medalla de plata en el Iberoamericano ha sido para la española Sara Pérez Sala, que finalizó asimismo séptima en la prueba europea, y el bronce ha ido a parar a México, con la triatleta Michelle Flipo.La Junta ha realzado que Santamaría se ha mostrado "exultante" tras su segundo puesto en la Copa de Europa y el primer puesto en el Iberoamericano y "muy contenta". "He estado peleando todo el momento en el grupo de cabeza y, aunque Landron se fue yendo poco a poco tras la transición a la carrera a pie, he conseguido despegarme en la última vuelta de Charayron y llegar a meta con cierta ventaja", ha declarado, para después reconocer que el público onubenses "no ha parado" de animarla "en todo el recorrido". "Con ese apoyo todo es más fácil", concluye.En la categoría masculina, la victoria se ha ido para Gran Bretaña con Barckay Izzard, que remontó en la carrera a pie al húngaro Mark Devay, que había llegado en primer lugar a la segunda transición.La Junta ha afirmado que Izzard impuso "un ritmo muy alto desde entonces" que no pudieron seguir el resto de triatletas, marcando un tiempo en meta de 1:52,01. A continuación entró el malagueño Ignacio González, a 23 segundos del vencedor, mientras que el tercer cajón del podio también lo ocupó otro británico, Ben Dijkstra, que marcó un tiempo de 1:52,31.González ha agradecido el apoyo recibido por el público onubense, ya que "nunca" había corrido con "tantas muestras de cariño". "Estaban constantemente animándote, ha sido increíble, y que haya sido en tu tierra, en España, Andalucía y yo que soy de Málaga además, pues no puedo pedir más", ha manifestado.En el Campeonato Iberoamericano hubo pleno español en el podio de la categoría masculina, con González en primer lugar, seguido de Genis Grau --sexto en la Copa de Europa--, y de Kevin Tarek Viñuela, --décimo en la Copa de Europa--.Un total de 37 triatletas ha sido la representación española en la competición y Andalucía ha estado representada con cuatro triatletas, los malagueños Nacho y Alberto González y María José Sánchez Lebrato, y el cordobés Camilo Puertas.El recorrido, que ha discurrido por un entorno natural de gran belleza y por el casco histórico de la capital "ha hecho disfrutar aun más a los triatletas" y al público que se ha acercado a seguir en directo la competición, de forma que Andalucía, y la provincia de Huelva en particular, "han vuelto a demostrar la capacidad para organizar eventos deportivos de alto nivel que, además, tienen un retorno turístico y económico destacado", ha resaltado la Junta.NATACIÓN, EN PUNTA UMBRÍALa prueba del segmento de natación se ha celebrado en Punta Umbría, donde los triatletas han dado dos vueltas a un circuito de 750 metros en la playa y, una vez finalizadas, han pasado a la zona de la primera transición para cambiarse y comenzar el segmento de bicicleta.La primera parte del recorrido de bicicleta fue de 20 kilómetros antes de pasar por primera vez por la segunda transición. Una vez en la capital onubense los triatletas realizaron cuatro vueltas a un circuito de cinco kilómetros, muy técnico y con algunos repechos, especialmente en la Cuesta de las Tres Caídas.La carrera a pie ha discurrido por un circuito de 2,5 kilómetros por el casco histórico de la capital, al que los triatletas tuvieron que dar cuatro vueltas. La línea de meta estuvo situada a la altura de la Casa Colón de la capital onubense.Además del secretario general para el Deporte, al evento también asistieron el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la concejal de Presidencia y Deportes de Huelva, María José Pulido; el concejal de Deportes de Punta Umbría, Juan Iglesias; la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Estela Villaba; y los presidentes de las federaciones Española y Andaluza de Triatlón, José Hidalgo y Pablo Castilla, respectivamente; entre otras autoridades.--EUROPA PRESS--