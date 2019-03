La Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable 'BioCultura' reunirá más de 220 expositores en Fibes

Sevilla.- La Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable 'Bioc

La Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable 'BioCultura' Sevilla, organizada por Vida Sana con la colaboración de Ecovalia, reunirá este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital hispalense (Fibes) más de 220 expositores dedicados a los sectores de alimentación bio --con más de 10.000 referencias--, cosmética ecológica, moda sostenible, casa sana, bienestar y salud, eco-estilo de vida, turismo responsable, artesanías y ONG.El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación de este evento, en un acto al que han asistido la concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño; la directora de Ecovalia, Auxiliadora Vecina; la presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de BioCultura, Ángeles Parra, y el director gerente de Fibes, Jesús Rojas, según han informado el Consistorio hispalense y Ecovalia en sendos comunicados.Paralelamente a esta exposición se celebrarán más de 150 actividades --entre ellas, charlas, conciertos, talleres o mesas redondas--, y se espera superar la cifra de 13.000 visitantes a la feria.La prioridad de 'BioCultura' es que se "multiplique" el consumo "bio" interno en España. Se trata, sobre todo, de "promocionar las virtudes de la alimentación ecológica ante la población, de que todo el mundo pueda conocer los alimentos ecológicos y lo que está alrededor de ellos".En esta línea, la presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de BioCultura, Ángeles Parra, ha defendido que "el sector ecológico es un ejemplo para el mundo". "Durante décadas, hemos luchado contra viento y marea, con tesón, con pocos medios, con mucha ilusión", ha añadido.Ha apostillado que "hoy nos copian las grandes empresas alimentarias, las grandes superficies, los publicistas, y hasta los políticos, que siempre nos han dado la espalda, ahora se quieren hacer la foto con nosotros".La directora de BioCultura ha subrayado que el sector ecológico "ya no es patrimonio exclusivo de una minoría hiperconcienciada". "Ahora lo que queremos es que el tesoro de la alimentación orgánica llegue a todos los hogares. Y BioCultura es una puerta abierta para ello", ha enfatizado.LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICOPor su parte, la directora de Ecovalia, Auxiliadora Vecina, ha destacado que "el perfil del consumidor eco sigue apostando no sólo por su salud, sino también por la del medio ambiente".De igual modo, Carmen Castreño ha resaltado que el Ayuntamiento de Sevilla "está comprometido con todos los temas que tienen que ver con salud". "Lo más relevante es saber que esta feria es la más importante del país y está en Sevilla, en Fibes. Contribuimos a educar para comer bien y mejorar nuestra salud", ha valorado.Finalmente, el director gerente de Fibes, Jesús Rojas, ha definido la feria como "muy simpática", y ha añadido que "nosotros queremos ser líderes en transmisión del conocimiento". "Esta feria quiere hacer labor de concienciación. Se celebra en un ámbito lúdico, en el que se aprende de forma divertida", ha abundado.CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ECOLÓGICASegún BioCultura, los consumidores españoles gastaron cada día cinco millones de euros en alimentación ecológica el pasado año. El gasto anual per cápita se ha duplicado en cuatro años, y ahora son ya 42 euros por persona y año.También va cambiando el perfil de consumidor ecológico --hasta hace poco anclado en consumidor de entre 35-50 años--; los consumidores con menos de 35 años ganan terreno y son ya aproximadamente el 30% de los consumidores de productos ecológicos.--EUROPA PRESS--