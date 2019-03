Sevilla.- La feria BioCultura abre sus puertas este fin de semana para

La feria BioCultura abre sus puertas este fin de semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con estands de alimentos ecológicos, conferencias, shows ecogastronómicos, espectáculos, el Festival Ecológico de la Infancia 'MamaTerra' y ponencias sobre las consecuencias de la exposición a productos químicos tóxicos, entre otras ofertas, para fomentar el "consumo consciente y ecológico".Según ha detallado en una nota de prensa la organización del evento, la feria, que se inauguró este viernes, "ha roto el hielo" con las jornadas profesionales encuentros Bio2B, networking y degustación, actividades que han buscado dar a conocer la actualidad del mercado ecológico de la mano de los profesionales del sector y poner en contacto a compradores y productores.Para la directora de la feria, Ángeles Parra, "es muy importante que los alimentos ecológicos se consuman en las áreas de proximidad". "De esta forma, se cierra el círculo ecológico", ha explicado.Así pues, el cupo de participantes ya está cubierto para estas jornadas, una situación que se repite con la jornada técnica Avances en el control de la agricultura ecológica y en el concurso de jóvenes promesas de la ecogastronomía.Respecto a la cata profesional de vinos ecológicos, Parra señala que tendrá "un debut con mucho carácter", dado que "uno de los grandes aciertos" de BioCultura es que es una feria "ambivalente" que "pone en contacto a todo aquel que está relacionado o interesado con el mundo de la producción bio". "Y este mundo no deja de crecer", subraya.Entre las actividades paralelas de la feria, ha ensalzado el 'showcooking' ecogastronómico, con la que hay "salas llenas durante todo el día"; el 'showroom' de EcoEstética y Planeta Moda, las plataformas que dan visibilidad a los y las protagonistas del subsector de la cosmética ecológica y el textil sostenible, y el Festival Ecológico de la Infancia MamaTerra, dirigido al público infantil.También resalta como "dos de los platos fuertes" de este sábado el estreno del documental 'Entre las brumas de Caín. En el país de los pesticidas', del periodista Carlos de Prada, y el concierto 'Trovadores de las tres Culturas', con el trío formado por Eduardo Paniagua, Wafir Gibril y el músico y activista medioambiental Pedro Burruezo.Respecto a estas, la organización de BioCultura ha hecho hincapié en que "esta feria une el activismo con la alegría" porque "ambas cosas no tienen por qué ser incompatibles".El domingo se presentará el 'Permapreta, el primer baño seco del mundo', comercializado desde España. Otro de los "platos fuertes" será la conferencia 'Cómo la industria altera nuestras hormonas: consecuencias y peligros', de Nicolás Olea, "uno de los mayores expertos internacionales en descifrar las consecuencias de la exposición a químicos tóxicos a través, por ejemplo, de una dieta contaminada".El domingo también estará 'The Ecologist', la "revista de referencia" en lo que a ecología profunda respecta que celebrará sus 20 años de existencia, en palabras de Parras, que ha considerado que la feria es "un espejo de todo lo que se cuece en el mundo ecológico"."Esperamos que tras esta tercera edición el consumo interno de alimentos ecológicos se multiplique porque hasta ahora el consumo interior bio es la gran asignatura pendiente del mundo ecológico andaluz", ha manifestado, tras exponer que "en muy poco tiempo pueden cambiar muchas cosas", dado que "para que el consumidor ame los alimentos ecológicos es necesario que primero los conozca y, para ello, nada mejor que asistir a una feria llena de sorpresas y descubrimientos como BioCultura".--EUROPA PRESS--