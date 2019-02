Los herederos de los hermanos Machado y Braulio Medel

Coincidiendo con el 80 aniversario de la muerte del insigne poeta sevillano Antonio Machado, fallecido el 22 de febrero de 1939 en Colliure (Francia), sus familiares han expuesto este jueves que entre los mismos no media una posición "unánime" respecto a si promover o no el traslado de sus restos mortales a España.Los herederos de la familia Machado Manuel Álvarez Machado, Carlos de Lecea Machado y Mercedes de Lecea Machado han visitado este jueves Sevilla, para participar junto al presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, en la inauguración de la muestra 'Los Machado vuelven a Sevilla', con la que se estrena el centro cultural promovido en la capital andaluza por la citada fundación bancaria.En este contexto, han analizado las voces que reclaman que los restos mortales de Antonio Machado sean trasladados desde su tumba en el cementerio de Colliure a España.Al respecto, Manuel Álvarez Machado ha expuesto que por lo "transmitido" a los familiares del célebre poeta merced a lo que éste habría "comentado" antes de morir en el exilio, "él quería regresar a España". En ese sentido, ha precisado que Antonio Machado ansiaba tal extremo, aunque con unas "condiciones", pues su deseo era retornar a España pero cuando el país contase con "una nueva democracia".Y aunque ha asegurado que a la familia del poeta le "gustaría" que los restos del mismo reposasen en España, Manuel Álvarez Machado ha considerado que el traslado o no de los restos de Machado a su país de origen es algo que "trasciende" a la propia familia. "Es una decisión que habrá de tomar con un amplio número de españoles", ha señalado.Mercedes de Lecea Machado, de su lado, ha indicado que "hay argumentos" tanto a favor de trasladar a Espada los restos del poeta como de conservarlos en el cementerio de Colliure, para que su tumba en la citada ciudad francesa siga siendo un "símbolo de la memoria" histórica.Carlos de Lecea Machado, finalmente, ha avisado de que entre los familiares del poeta no hay una postura "unánime" sobre qué hacer. "Hay matices en las opiniones", ha dicho, asegurando eso sí que "se están dando pasos" hacia adelante.--EUROPA PRESS--