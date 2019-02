La Eurocámara confirma el acuerdo comercial con Singapur, con disposiciones para proteger el aceite de oliva y el jamón

Jamón de Jabugo.

El pleno del Parlamento europeo ha dado este jueves su visto bueno a los acuerdos comercial y de inversiones negociados por la Unión Europea con Singapur, con los que se suprimirá la práctica totalidad de aranceles un plazo de cinco años y eliminará también otras barreras no arancelarias, además de crear un clima más propicio para las inversiones.De parte del sector del jamón, el representante del Consejo Regulador Denominación De Origen Jamón De Huelva, Guillermo García-Palacio, ha celebrado el acuerdo que la comunidad económica europea en las relaciones bilaterales con otros países tenga en cuenta al sector del ibérico y lo libre de aranceles es "bueno" para el sector y para los ganaderos.Así, ha manifestado que el sector del jamón está "encantado" de que un mercado tan importante como el asiático "pueda tener abiertas las puertas" porque eso puede redundas en los industriales de la Denominación de Origen del Jabugo y en los ganaderos "que cuidan con tanto esmero este ecosistema único que son la dehesas".De su lado, el responsable de aceite de oliva en COAG-A, Juan Luis Ávila, ha coincidido en que cualquier acuerdo comercial con países que no son productores "son muy beneficiosos para el sector del aceite de oliva". Así, acuerdos comerciales que sean "ventajosos" con países como Singapur o Japón es bueno porque, aunque sean países no productores y, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva no tenga competencia, son "consumidores potenciales" de cara al futuro."El mercado asiático es muy interesante para nosotros porque cada vez ha mas gente que tiene poder adquisitivo alto, el poder adquisitivo alto al final termina en la dieta merditerránea y la dieta mediterránea termina en aceite de oliva", ha señalado Ávila, en declaraciones a Europa Press.CONTENIDO DEL ACUERDOEl acuerdo comercial aprobado en la Eurocámara incluye disposiciones para proteger productos considerados sensibles para la Unión Europea, incluidos vinos españoles, el aceite de oliva, el jamón, la naranja valenciana, el turrón de Jijona y Alicante y el azafrán de Castilla-La Mancha.También permitirá liberalizar el intercambio de servicios, incluida la banca minorista y abre el mercado de la contratación pública en Singapur a las compañías europeas. El Tratado comercial ha sido ratificado con 425 votos a favor, 18 en contra y 41 abstenciones.En lo que al pacto para proteger las inversiones se refiere, el texto ha sido aprobado con votos a favor, 203 en contra y 30 abstenciones. La principal novedad es la creación de un sistema judicial, con jueces independientes para dirimir disputas entre inversores y la Administración.Los convenios negociados con Singapur será el modelo a seguir por el bloque comunitario en las negociaciones de futuros tratados comerciales con países del sudeste asiático y prevé garantías para el respeto de derechos laborales y de la protección del medio ambiente.Se trata del primer acuerdo bilateral de comercio entre la UE y un miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el bloque aspira a que sirva también de puerta de entrada a la región.--EUROPA PRESS--