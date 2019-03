La Ejecutiva del PSOE aprueba por unanimidad la lista propuesta por Paco Cuenca

La Ejecutiva del PSOE

El órgano de dirección del PSOE en la ciudad de Granada ha respaldado de manera unánime la propuesta de lista presentada por el candidato socialista y actual alcalde de Granada, Paco Cuenca, y que fue refrendada en la última asamblea de militantes celebrada el pasado fin de semana.La lista, formada por 15 hombres y 15 mujeres, combina "experiencia y talento", además de un "fuerte compromiso" con los principales ejes que han conformado el trabajo del equipo socialista durante los últimos tres años de gobierno en el Ayuntamiento. Además, más del 50 por ciento de la lista no cuenta con experiencia alguna en gestión pública.En este sentido, el propio Cuenca ha definido su equipo como "una radiografía perfecta de lo que es Granada hoy día, un conjunto de personas que definen su diversidad, su pluralidad, su riqueza y toda su potencialidad", según ha informado el partido en una nota.Los 12 primeros puestos de la lista están ocupados por cinco de los actuales concejales del equipo de Gobierno del PSOE, Ana Muñoz, Raquel Ruz, Miguel Ángel Fernández Madrid, Eduardo Castillo y María de Leyva. Junto a ellos, José María Corpas Ibáñez y Eva Garde, reforzarán los ocho primeros puestos. Estarán también Francisco Herrera, catedrático de la Universidad de Granada y referente europeo en Inteligencia Artificial; Nuria Gutiérrez Medina, profesional con amplia experiencia en el trabajo social; Jacobo Calvo, profesor y Secretario de Organización del partido; y Sandra Rodríguez Salas, economista, maestra y mujer transexual.Por detrás de esos nombres se suman al equipo, entre otros, el de José Abril, triatleta y campeón de Europa de esta disciplina en deporte adaptado, Yanisbel Martínez, directora de la compañía de títeres Etcétera, o Javier Martín, fotógrafo de la actualidad musical de Granada desde los años 80.La lista aprobada unánimemente por la dirección socialista, a juicio de Cuenca, "pone el foco en aspectos que han sido fundamentales durante estos tres años de gestión socialista y que lo seguirán siendo en adelante. Si algo hemos conseguido desde el Gobierno es que nadie cuestione que Granada es una potencia científica y que su tejido científico puede transformar el modelo productivo de la ciudad; o que la cultura en Granada está capacitada para generar una industria, capaz de general empleo e impulsar el crecimiento de la ciudad; o que esta ciudad es más grande si se trabaja para todos los barrios, recuperando el equilibrio territorial en toda la ciudad".Al respecto, el candidato ha puesto de manifiesto que "después de haber superado el periodo más oscuro de la historia democrática de nuestra ciudad, con un Ayuntamiento al que el PP introdujo en el mapa de los casos de corrupción más graves de toda España, el Gobierno de los socialistas ha logrado, no solo devolver la normalidad a la ciudad, sino generar las dosis de autoestima suficientes que nos permiten abordar el futuro inmediato con solvencia y credibilidad, para lo que el equipo que me acompañará sale a ganar consciente de que contamos con el respaldo mayoritario de una ciudad que ha podido comprobar en primera persona que otra Granada es posible, alegre, transparente y fuerte, una Granada que ahora funciona".--EUROPA PRESS--