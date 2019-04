La egresada María López Romero recibe el Premio Legado José Vallejo al mejor expediente en Filología Clásica

Sevilla.- La egresada María López Romero recibe el Premio Legado José

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha entregado en el Paraninfo de la US a la egresada María López Romero el Premio Legado José Vallejo al mejor expediente en el Grado en Filología Clásica correspondiente al curso 2016/17.Además, durante el acto, el profesor Emilio del Río ha pronunciado la conferencia 'Latin Lovers. La lengua que hablamos (aunque no nos demos cuenta)', con la colaboración de la actriz Lola Botello, según informa la US en una nota.Emilio del Río Sanz es profesor de la Universidad de La Rioja y político, doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense, y colabora en el programa 'No es un día cualquiera', de Radio Nacional de España, con la sección 'Verba Volant', dedicada al latín y a la cultura clásica.Los premios Legado José Vallejo se entregan con carácter anual en virtud de la voluntad de este antiguo catedrático de Latín en la Universidad de Sevilla y discípulo de Ramón Menéndez Pidal.Tras su fallecimiento, la esposa de Vallejo cedió su patrimonio a la Universidad de Sevilla con el fin de conceder este premio y aumentar los fondos de la biblioteca de Filología Clásica.--EUROPA PRESS--