La directora del Instituto de la Mujer de España, Silvia Buabent, ha manifestado este miércoles en Linares (Jaén) que "es imprescindible que la igualdad se lleve a los municipios" y advierte en este sentido de que los ayuntamientos "no pueden estar ajenos a lo que les ocurre a sus vecinos y vecinas". "Las instituciones públicas están para remover obstáculos; yo soy una municipalista convencida y los ayuntamientos tienen un papel protagonista en materia de igualdad", asegura.Antes de participar en un acto público organizado por el PSOE de Linares, Buabent ha valorado que "si hay algún sitio donde saben de políticas de igualdad, es precisamente Andalucía", que tiene "uno de los mejores institutos regionales de la mujer de toda España gracias a las políticas públicas que en materia de igualdad ha desarrollado la Junta durante muchísimos años".La directora del Instituto de la Mujer considera "esencial" hablar de igualdad en un sentido amplio y avisa por ello de que "no podemos pensar que vamos a erradicar uno de los mayores ataques a los derechos humanos de las mujeres, como es la violencia de género, sin implementar políticas públicas en materia de igualdad"."En este momento, más que nunca, hay que tener claro que la igualdad es transversal a la democracia. No podemos pensar en ciudadanía si no pensamos en que los derechos se amplían y no para un colectivo, sino para más de la mitad de la población. Cuando ampliamos los derechos de las mujeres, en el fondo estamos realmente ampliando derechos para hombres y mujeres", ha sentenciado.Por su parte, el secretario general del PSOE en Linares, Daniel Campos, ha destacado el paralelismo de las ideas socialistas y del feminismo, puntualizando que su objetivo es "participar con todas las asociaciones, recoger ideas y que nuestro programa electoral esté lleno de ideas feministas en su naturaleza, en su filosofía y en su contenido: no tendría sentido el socialismo en el siglo XXI sin una rotunda claridad de ideas feministas".En este sentido, alerta de que "ahora más que nunca" hay que defender este argumento político, ya que "en Andalucía está gobernando la derecha y están en peligro las políticas igualitarias que en los últimos 36 años se habían venido desarrollando por la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer".Campos ha incidido en la idea de que el programa electoral que presentará el PSOE de Linares de cara a las elecciones municipales va a ser "el programa que necesita la ciudadanía de Linares en estos momentos duros que estamos atravesando, de desempleo, de desigualdad y del riesgo de perder las políticas igualitarias y feministas".--EUROPA PRESS--