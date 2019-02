La defensa del 'Cuco' y su madre recurrirá su procesamiento por falso testimonio

El Cuco y su madre, acompañados de un agente policial, acuden al juzga

El abogado Rafael Ramírez García del Junco, que ejerce la defensa de Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco' --condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo--, y su madre, Rosalía G.M., ha anunciado que recurrirá el procesamiento de ambos por su participación en un delito de falso testimonio, en relación con las declaraciones que realizaron durante el juicio celebrado en 2011 en la Audiencia Provincial por el mencionado crimen.Así lo ha señalado el letrado Rafael Ramírez en declaraciones a Europa Press después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla haya acordado recientemente continuar por el trámite de procedimiento abreviado las actuaciones contra 'El Cuco' y su madre por un posible delito de falso testimonio.En un auto, con fecha de 11 de febrero, el juez instructor Carlos Mahón decretó el sobreseimiento libre de la causa por extinción de la responsabilidad criminal de la pareja de la madre, Ángel Manuel R.C., por su fallecimiento, reservando a los perjudicados las acciones civiles que les pudieran asistir.El letrado, que aún tiene hasta el lunes para presentar los citados recursos, ha explicado a este respecto que el procesamiento de Rosalía G.M. se basa en unas grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado en su entorno familia que "son nulas", así como en testificales "sorpresivas" durante la instrucción de esta causa, ya que son testimonios que llegan ocho años después de ocurrir los hechos.De otro lado y con respecto al procesamiento del menor, el abogado ha explicado que basará su recurso en la vulneración de derechos fundamentales, en concreto los artículos 17 y 24 de la Constitución Española, "a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable".'El Cuco' reside desde hace un tiempo en una localidad francesa, desde la que tendrá que desplazarse cuando sea citado por el órgano judicial en caso de apertura de juicio oral. "Si lo citan, le aconsejaré que dé la cara", ha asegurado en declaraciones a Europa Press su letrado."URDIERON UN PLAN PARA ENGAÑAR AL TRIBUNAL"El juez instructor señala en los hechos recogidos en el auto de procedimiento abreviado que antes de que Francisco Javier García, Rosalía G.M. y Ángel Manuel R.C. prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio que celebró la Audiencia de Sevilla contra los adultos acusados --Javier Carcaño, Miguel Delgado, Samuel Benítez y María García--, "todos ellos urdieron un plan que tenía como únicafinalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enero de 2009, cuando resultó muerta la menor".Asimismo, recuerda que para investigar el asesinato de la joven sevillana hace ahora diez años, se incoaron dos procedimientos, uno contra el entonces menor de edad, Francisco Javier García, y otro para dirimir la posible responsabilidad penal de las personas mayores de edad implicadas.En este sentido, indica que el Juzgado de Menores número 3 de Sevilla dictó sentencia el pasado 24 de marzo de 2011, mediante la cual se imponía al 'Cuco', como responsable de un delito de encubrimiento, la medida de dos años y once meses de internamiento en régimen cerrado, y se le absolvía de los dos delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y de profanación de cadáveres, que se le imputaban.Igualmente, tras el juicio oral celebrado en octubre y noviembre de 2011, la Audiencia condenó en enero de 2012 a Miguel Carcaño a 20 años cárcel por un delito de asesinato. Posteriormente, el Tribunal Supremo le añadió un año y tres meses más de prisión por un delito contra la integridad moral."DE MANERA FALSA Y MENDAZ" ANTE EL TRIBUNALPor su parte, la Audiencia absolvió al resto de acusados, el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado --juzgado por encubrimiento, amenazas al 'Cuco' y contra la integridad moral--; la novia de éste, María García, y Samuel Benítez, procesados por delitos de encubrimiento y contra la integridad moral.Antes de que 'El Cuco', su madre y el marido de ésta prestaran declaración en calidad de testigos en el juicio de la Audiencia, "todos ellos urdieron un plan que tenía como única finalidad engañar al tribunal acerca de lo realmente acaecido el día 24 de enerode 2009".Así, el 25 de octubre de 2011, habiendo alcanzado ya la mayoríade edad, prestó declaración en calidad de testigo 'El Cuco', el cual, "de acuerdo con el plan urdido", manifestó ante la Sala, "de manera falsa", que no había estado en la tarde noche del día 24 deenero de 2009 en el piso de León XIII, lugar donde se le dio muerte a Marta. De otro lado, que ese mismo día había estado con unos amigos en franjas horarias "distintas a la reales", y, por último, que sobrelas 23,30 horas del mismo 24 de enero se encontró en las inmediaciones de domicilio con el marido de su madre, el cual había ido a tirar la basura, y después subió a su casa y no salió de la misma.El 14 de noviembre de 2011 declaró como testigo Ángel Manuel R.C., el cual, "siguiendo el plan preconcebido con los otros dos investigados", manifestó "de manera falsa" ante el tribunal que sobre las 23,30 horas del día 24 salió de su casa para tirar la basura y se encontró con 'El Cuco', y de otra parte, que él y su mujer ese mismo día estuvieron fuera de su casa hasta las 1,30 horas.Dos días más tarde testificó en la Audiencia de Sevilla Rosalía G.M. y, en dicha declaración, "conforme a lo pactado con su marido y su hijo", manifestó, de manera "mendaz", que el día 24 salió con su pareja a tomar una copa, que fueron al Bar La Portada, que volvieron a su domicilio sobre las 1,30 o 2,00 horas del día 25 y, que una vez allí, entró en el dormitorio de su hijo, que lo vio acostado y que le dio un beso.Las diligencias hasta la fecha practicadas para determinar la naturaleza y circunstancias del hecho que motiva la formación de esta causa y las personas que en él han participado, evidencian, según el instructor, que existen motivos "suficientes" para atribuir su perpetración a los investigados Francisco Javier García, Rosalía G.M. y Ángel Manuel R.C., por lo que procede seguir el procedimiento abreviado.Los indicios vienen determinados por las declaraciones de los testigos propuestos investigado y por la documental obrantes en autos, todo ello sin perjuicio de las pruebas que las partes puedan proponer practicar en el acto de juicio oral.En este sentido, hay que decir que las citadas pruebas "han evidenciado en contra de lo declarado" por los tres investigados ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, de un lado, que en la tarde noche del día 24 de enero, 'El Cuco' "sí estuvo en el domicilio de León XIII; que ese mismo día estuvo con un amigo hasta las 20,30 o 20,45 horas, y que a otros los vio a partir de las 22,30 horas del mismo día."No es cierto que sobre las 23,30 horas del referido día se encontraran en las inmediaciones de su domicilio él y el marido de su madre cuando éste iba a tirar la basura, y de otra parte, que el matrimonio ese mismo día estuvieron fuera de su casa, más concretamente en el bar La Portada, hasta las 4,30 horas o 5,00 horas del día 25", expone el instructor.--EUROPA PRESS--