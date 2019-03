La Copa Covap destaca la contribución de la actividad física al aire l

La Copa Covap, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (Covap), y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, centro colaborador en la séptima edición de este proyecto, han destacado que el ejercicio físico regular en espacios abiertos, "además de mejorar la coordinación motora y el espíritu de trabajo en equipo, ayuda a evitar el desarrollo de la miopía".Según informan desde la Copa Covap en un comunicado, así lo afirma también un estudio reciente elaborado por la Universidad de Santa Bárbara de Estados Unidos, en el que se concluye que el deporte tiene beneficios positivos para la visión, al prevenir la aparición de enfermedades graves de la retina gracias a la mejora de la circulación.La Copa Covap ha puesto especial énfasis en esta temática durante su celebración en Moguer (Huelva), ante la previsión de que en España el porcentaje de miopes llegue al 33% en 2020. Además, otro aspecto que ha puesto de relevancia esta iniciativa es que los problemas de refracción en la infancia --miopía, hipermetropía y astigmatismo-- tienen consecuencias para la práctica deportiva, debido a la mala agudeza visual, los defectos de la visión binocular y la falta de coordinación.Esto, según agregan desde esta iniciativa, dificulta la integración visual motora del niño y la coordinación con las diferentes partes del cuerpo, provocando que tropiece y caiga con facilidad, o que tenga falta de destreza o dificultades para golpear o recoger una pelota. En este sentido, "ante cualquier signo de alerta que se detecte en el niño se deberá acudir al pediatra que, en caso necesario, lo derivará al oftalmólogo".Según la directora de la Unidad de Oftalmología del Hospital Universitario Reina Sofía, Encarnación Ibarra, "para que su sistema visual se desarrolle satisfactoriamente, los menores deberían pasar tres horas al día realizando actividades al aire libre, ya que el aumento de horas en espacios de interior, sin recibir luz solar, está haciendo que las tasas de deficiencias visuales, como la miopía, estén aumentando drásticamente".Por otro lado, desde la Copa Covap han querido llamar la atención acerca de que "gran parte" de los incidentes que afectan a los ojos se producen en el ámbito deportivo, y el porcentaje es mayor en el caso de los niños.Estas lesiones oculares pueden afectar a la órbita, los párpados, el segmento anterior --córnea y cristalino--, e incluso al posterior (retina), por lo que se recomienda "partir de un buen estado físico y visual, utilizar el material adecuado para hacer deporte y dotarse de una correcta protección ocular con gafas deportivas especiales para evitar contusiones, pelotazos o la propia rotura de las gafas o cristales".La responsable de Comunicación de Covap, Sonia García, ha matizado que, "ante el preocupante incremento de los problemas visuales en España, desde la Copa Covap hemos querido poner en valor en Huelva los beneficios que tiene el deporte y la actividad física al aire libre a la hora de disminuir el riesgo de padecer trastornos visuales y contribuir así a fomentar hábitos de vida saludables, un tema que completamos con charlas sobre alimentación dirigida a los padres para que apuesten por una dieta sana y equilibrada para sus hijos".LA PREVALENCIA DE LA MIOPÍAActualmente, el 47% de los jóvenes europeos son miopes, mientras que una cuarta parte de la población mundial padece este trastorno de refracción, una cifra que podría elevarse a un tercio en los próximos años, y al 50% en 2050, según la oftalmóloga Encarnación Ibarra, quien aclara que, "aunque la miopía tiene un componente genético sobre el que no se puede actuar, sí existen factores ambientales en los que se puede intervenir".Uno de ellos es la "excesiva demanda acomodativa" que se produce en la visión de cerca. "La mitad de los jóvenes utilizan el móvil entre cuatro y ocho horas diarias y no descansan ni llevan a cabo una buena higiene visual", advierte Ibarra, ante lo que recomienda utilizar dispositivos móviles, tabletas y ordenadores a una distancia mínima de 60 centímetros y hacer descansos relajando la visión cada 20 minutos.La Copa Covap lleva ya siete ediciones fomentando hábitos de vida saludables entre niños y padres a través de charlas impartidas por un equipo de psicólogos y nutricionistas que se realizan de manera paralela al evento deportivo.Los familiares de los participantes asisten a talleres en los que se analizan los mitos y verdades de la alimentación, donde tienen la oportunidad de aprender los fundamentos de una dieta sana y equilibrada para acabar con la obesidad infantil, un problema que afecta a un "alto porcentaje" número de niños españoles.Por su parte, durante las diferentes sedes de la Copa Covap, los más pequeños reciben charlas tras disputar los encuentros deportivos para identificar y denunciar los casos de 'bullying'.La sede onubense de Moguer --el cuarto municipio de las ocho provincias andaluzas por las que pasa la Copa Covap-- ha contado con la participación de 32 equipos compuestos por menores de diez y once años; en concreto, 16 en fútbol mixto, ocho en baloncesto masculino y otros ocho en baloncesto femenino.Tras las rondas eliminatorias, los conjuntos ganadores en las distintas modalidades han sido el Isla Cristina F.C. en fútbol mixto, el C.B. Lepe Alius en baloncesto masculino, y el Clínica Dental El Faro en baloncesto femenino, equipos que representarán a Huelva en la fase final que se celebrará en junio en San Fernando (Cádiz).La Copa Covap cuenta con el padrinazgo de figuras del deporte como Fernando Romay e Isabel Sánchez, ex jugadores de baloncesto, y Rafael Gordillo, ex jugador de fútbol, así como el respaldo de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).