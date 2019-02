Primer día del juicio contra 14 personas por delito societario en Merc

La sesión de este miércoles del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otros 13 acusados en la causa por el denominado delito societario en la lonja ha acogido la prueba pericial, para ello han declarado tres técnicos inspectores de la Agencia Tributaria y un economista y auditor de cuenta a propuesta de la defensa de Mellet.En este sentido, los peritos de la Agencia Tributaria --Francisco Velasco, José Paniagua y Julia Contreras-- realizaron una pericial en virtud del encargo realizado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para analizar la contabilidad de Mercasevilla en los ejercicios 2008 y 2009, concluyendo que la contabilidad de la sociedad "no reflejaba la imagen real" de la misma, añadiendo que los reflejos contables de los pagos realizados por realizados "no daban una imagen fiel de la situación financiera" de la lonja.Para la elaboración de su informe pericial, cuyas conclusiones han ratificados, Contreras ha indicado que "no se aportó" por Mercasevilla documentación necesaria referente a algunos gastos o justificación de por qué se hacían esos gastos.Cabe recordar que en este procedimiento, la Fiscalía solicita para Mellet 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación por cuatro delitos de malversación, uno de prevaricación y otro de falsedad en documento mercantil en relación con un supuesto perjuicio causado a la sociedad que ascendería a 449.164,74 euros. Además pide que, en concepto de responsabilidad civil, Mellet, director general de la lonja desde 2002 hasta 2009, restituya a Mercasevilla en la misma cantidad referida anteriormente de manera solidaria junto con los otros 13 acusados.De otro lado, los administradores de la empresa Hermes Consulting acusados, Francisco José González y Francisco Limón, se enfrentan a cuatro años y medio de cárcel; el que fuera presidente de la Asociación de Mayoristas de Pescado, Antonio Vela, a cuatro años de prisión, y su hija Carmen Vela, a tres años y medio de cárcel.Asimismo, la Fiscalía pide para los ocho trabajadores de Mercasevilla que se acogieron al ERE de 2007 y la responsable del departamento de contabilidad de la lonja, Pilar Giraldo, tres años y medio de prisión, todos ellos recibieron "un incentivo" para acogerse a este ERE, según declaró Mellet.La Fiscalía ha ido preguntando a los peritos por los pagos realizados por Mellet a la Asociación de Mayoristas de Pescado para el pago de palets o de proyectos del traslado del mercado a Majarabique; la concesión de la beca a Carmen Vela o los pagos como "incentivos" --en palabras del propio ex director general-- a nueve trabajadores, todos acusados, para que se acogieran al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.Sobre estos últimos pagos, Velasco ha explicado que los conceptos de estos pagos se reflejaban como "indemnizaciones pre", cuyos asientos contables fueron modificados pero sin "soporte documental que justifiquen esas correcciones".En la documentación anexa o memorándums --órdenes de pago a Tesorería-- relacionados con esos pagos fruto de las negociaciones privadas de Mellet con esos nueve trabajadores se definen estas cantidades entregadas como "premio extras de jubilación".Por estas cantidades pagadas por Mercasevilla no tributó, según los peritos, y posteriormente la sociedad asumió las retenciones, abonando a los trabajadores las mismas para que éstos las pagaran. "Sin duda", esto hizo que las cantidades abonadas a estos nueve trabajadores aumentaran por este hecho.Sobre los pagos, cuyos asientos contables fueron modificados de gastos a activos en algunos casos, a la Asociación de Mayoristas de Pescado, los técnicos de la Agencia Tributaria han indicado que "no hay contratos que soporten" los mismos.Con respecto a la beca de 24.000 euros concedida por la Fundación Mercasevilla a Carmen Vela, que finalmente sólo recibió algo más de 16.000 euros, los peritos, a preguntas de la Fiscalía, han señalado que no existe soporte documental de la concesión de la misma. "En la Fundación consta la solicitud denegada de Vela de la beca Talentia de la Junta, pero cuando se le requirió la documentación que soportara la beca, la Fundación respondió que desconocía los criterios de concesión", según han explicado los peritos sobre la beca, que se contabilizó como "ayuda monetaria en concepto de ayuda beca".Para los peritos toda inscripción contable "tiene que tener soporte documental". A preguntas de la defensa de Antonio Vela y Carmen Vela, que ejerce el abogado Joaquín Moeckel, sobre el ánimo de liberalidad en los pagos de los palets, los técnicos de la Agencia Tributaria han precisado que liberalidad es "aquello que se paga sin obligación y no existe contrato de que Mercasevilla tenía obligación de pagar los palets".MELLET NO GENERÓ PERJUICIOS A MERCASEVILLA, "MÁS BIEN BENEFICIOS"La sesión, que ha estado marcada por las reiteradas interrupciones e intervenciones del presidente del tribunal de la Sección Cuarta, el magistrado José Manuel de Paúl, para que los abogados no entrasen en discusiones con los peritos, ha continuado con el economista y auditor de cuentas Fernández Carrillo, cuya pericial, ratificada este miércoles, se ha centrado en analizar las actuaciones de Fernando Mellet en Mercasevilla y la Fundación y si éstas han podido producir perjuicios financieros a estas entidades.Fernández Carrillo, a preguntas del abogado de Mellet y parte que lo propone, ha asegurado que "no existe perjuicio" a la Fundación y a Mercasevilla, "más bien beneficios" pues con la amortización de las nueve plazas de los trabajadores prejubilados hubo un ahorro para la entidad o en el caso de los pagos a Hermes Consulting tras resolver el contrato.El perito de la defensa ha defendido los "amplios poderes" de Mellet para actuar, sobre todo, en lo relativo a los ERE.NO HABRÁ MODIFICACIONES EN LAS CONCLUSIONESAntes de concluir la sesión de este miércoles el tribunal ha preguntado a las partes si tienen previsto modificar sus conclusiones antes de elevarlas a definitivas, acto formal que se realizará en la sesión del próximo lunes.La Fiscalía, en este sentido, ha anunciado correcciones en el estilo y redacción que no afectan ni a la calificación ni a la petición de condena para los 14 acusados. El resto de partes personadas no modificarán sus conclusiones.--EUROPA PRESS--