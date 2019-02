Reunión de la Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico Sevilla 2030

La Comisión Ejecutiva del Plan Estratégico Sevilla 2030 ha respaldado el documento del mismo nombre y ha planteado que, una vez concluida su redacción final para recoger algunas sugerencias, se eleve al Pleno municipal para que tenga "el mayor consenso político posible" y sus directrices se legitimen en la gestión de la ciudad que ejecuten las siguientes corporaciones.Según ha recordado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, la Comisión está conformada por varias de sus áreas, los grupos políticos representados en el Consistorio, agentes sociales y económicos, las universidades, la Junta de Andalucía, el Gobierno, la Diputación de Sevilla y el Parque Científico y Tecnológico Cartuja.En concreto, ha sido el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), acompañado por la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), quien ha presidido la reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva, donde se ha expuesto un plan cuya elaboración técnica se inició hace dos años y medio y que ha contado con un "amplísimo" proceso de participación con aportaciones desde múltiples ámbitos institucionales y de la sociedad civil, incluida su exposición en todos los distritos."El resultado no es un documento político, sino que impregna el conjunto de intereses e iniciativas privadas de la ciudad, puesto que, al fin y al cabo, es la hoja de ruta del desarrollo social y económico de Sevilla hasta 2030", ha incidido el alcalde, que ha recogido la sugerencia de la Comisión Ejecutiva para que el texto vaya al Pleno municipal antes de que acabe el mandato, con el objetivo de que se garantice el trabajo realizado por todos en los dos últimos dos años y medio.No obstante, se celebrará con carácter previo una Conferencia Estratégica al objeto de concluir el proceso de participación que "ha sido el elemento troncal en la elaboración de este documento". De hecho, el alcalde ha agradecido "a todos", empresarios, sindicatos, universidades, partidos políticos, administraciones públicas, Parque Científico Tecnológico Cartuja, Puerto de Sevilla, asociaciones, ciudadanos que han colaborado, "su implicación y sus aportaciones para enriquecer un plan de ciudad".El Plan Estratégico Sevilla 2030 está dividido en seis objetivos, que son generar empleo y desarrollo económico, luchar contra la pobreza y las desigualdades, crear una ciudad sostenible que mitiga y se adapta al cambio climático, desarrollar la gobernanza y la participación ciudadana, impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, la vida comunitaria y los valores cívicos, y promover la cultura, la creatividad y favorecer la diversidad en la ciudad.Esta media docena de objetivos se desglosan en 36 estrategias de ciudad y desde estas partirán los proyectos concretos y planes sectoriales para consegirlos. "Es un plan de ciudad, no de Ayuntamiento, no de nadie y es de todos", ha concluido Espadas.El Ayuntamiento ha subrayado que estos objetivos se cruzan, a su vez, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) y contribuyen a la consecución de estos últimos a través de una agenda propia.