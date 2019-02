La 'Clásica Ciclista' vuelve a poner a la provincia en el mapa deportivo internacional

Presentación de la XXXII Clásica Ciclista de Almería

La Diputación Provincial de Almería ha acogido este miércoles la presentación de la XXXII Clásica Ciclista de Almería, uno de los eventos deportivos más importantes de cuantos se celebran en la provincia y que abre, de forma oficial, el calendario de grandes citas deportivas en la provincia de Almería.Para dar a conocer todos los detalles de la prueba, el patio de luces de la Diputación se ha vestido de largo en un acto presentado por el prestigioso 'speaker' deportivo Juan Mari Guajardo. La Clásica volverá a su cita con los almerienses el próximo domingo 17 de febrero, con salida desde la avenida Federico García Lorca de la capital almeriense y llegada en otra avenida, la Rey Juan Carlos I del municipio de Roquetas de Mar.La Clásica Ciclista regresa a la provincia con la participación de 18 equipos de un total de once países entre los que destacan Movistar, Mitchelton-Scott, Cofidis, CCC, Katusha, Bora-Hansgrohe, Astana Pro Team, Rally UHC Cycling o Gazprom, entre otros. En este sentido, en la ronda almeriense estarán presentes este año equipos llegados desde España, Bélgica, Francia, Holanda, Suiza, Alemania, Australia, Kazajistan, Rusia, Polonia y Estados Unidos.La Clásica Ciclista de Almería no sólo supone un evento deportivo de primer nivel para la provincia, ya que su impacto turístico es muy destacable al permitir a Almería entrar en 50 millones de hogares de todo el mundo gracias al ciclismo debido a su retransmisión por el canal Eurosport, que llega a más de 40 países en una veintena de idiomas.El presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, acompañado de más miembros del equipo de gobierno y representantes de la vida política, social y deportiva de la provincia, ha señalado la importancia que tiene esta muestra como "escaparate" de la provincia: "La Clásica es el mayor acontecimiento que se celebra en la provincia de Almería: tenemos que convertirlo en el mayor escaparate y tarjeta de presentación de los paisajes y las singularidades del destino 'Costa de Almería'"García ha asegurado que "esta competición llevará la imagen de la provincia, a través de sus paisajes más bellos, por todo el mundo; vamos a proyectar a los aficionados del ciclismo una parte de los 1.200 kilómetros de carreteras provinciales, clima, costa y la montaña, y vamos a mostrar singularidad para que puedan venir equipos y desestacionalizar nuestro destino a través del deporte".El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que "la ciudad de Almería vuelve a tener el privilegio de acoger la salida de La Clásica, que regresa a la avenida Federico García Lorca, junto al Mirador de la Rambla". Los corredores, sostiene, "contarán con el calor de los aficionados, que un año más acudirán fieles a la cita con el deporte de las dos ruedas para sentir de cerca la adrenalina de los momentos previos al inicio de la carrera".Así mismo, Fernández-Pacheco ha destacado que la retransmisión en directo por Eurosport a 150 millones de hogares de todo el mundo es "una magnífica oportunidad para seguir promocionándonos como destino de eventos deportivos de primer nivel, desde el convencimiento de que somos la sede ideal para la celebración de competiciones, así como para acoger el 'stage' de los equipos de los diferentes deportes, como es el caso del ciclismo".En esta línea, el alcalde asegura que "la ciudad de Almería dispone de unas modernas instalaciones deportivas, una amplia red hotelera, una atractiva oferta cultural y de ocio, y el sol como compañero durante todo el año. Además, en 2019 somos Capital Española de la Gastronomía, un atractivo más para la prueba y para toda la caravana que arrastra una carrera de estas características".El alcalde del municipio de llegada, Roquetas de Mar, ha afirmado que es "un orgullo ser sede, por cuarto año consecutivo, de la llegada de La Clásica. Son muchos años de trabajo y quien mejor lo muestra es su director, José Manuel Muñoz, que vive por y para gestionar esta carrera con el único objetivo de beneficiar a la provincia".El responsable de la organización, José Manuel Muñoz, ha agradecido a las instituciones su colaboración y su implicación en esta prueba, de la que ha conversado con el 'speaker' Juan Mari Guajardo. "Gracias a las instituciones y a los colaboradores esta prueba ha llegado a ser lo que es: yo lo único que hago es pedir para mi tierra, todos los que me conocen lo saben, yo no pido comisión, mi único objetivo es que la 'Clásica' siga creciendo y seguir promocionando la provincia de Almería", ha dicho.DETALLES DE LA PRUEBALa Clásica de Almería es una de las pruebas con más solera del calendario español que recuperó en este 2018 la vuelta a la máxima categoría (1.HC) que otorga la UCI, lo que ha permitido que más ciclistas de primera línea quieran venir a la provincia. Este año la carrera mantiene ese galardón.La Diputación de Almería vuelve a patrocinar, mediante la marca 'Costa de Almería', esta competición señera del calendario deportivo almeriense, así como el Gran Premio de la carrera. La XXXII Clásica de Almería contará con 192,5 kilómetros en los que competirán 18 de los mejores equipos del pelotón internacional.Un total de nueve municipios y cuatro de los puertos de montaña más importantes de la provincia serán el escenario sobre el que rodarán algunos de los mejores ciclistas de todos los tiempos como Marcel Kittel, Matteo Trentin, Pascal Ackermann, Jean Pierre Drücker y Christophe Laporte como principales favoritos.Con salida en la Rambla Federico García Lorca de la capital, el pelotón y los más de 150 millones de espectadores que podrán seguir la carrera por Eurosport podrán conocer los mejores paisajes del interior de la provincia a su paso por Viator, Rioja, Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres, Sorbas y Uleila del Campo hasta su llegada, en torno a las 17,00 horas, a la avenida Rey Juan Carlos I de Roquetas de Mar.--EUROPA PRESS--