La ciudad acoge el IV Festival Internacional de Claqué de Andalucía del 15 al 17 de marzo

Sevilla.- La ciudad acoge el IV Festival Internacional de Claqué de An

La ciudad de Sevilla acoge los próximos 15, 16 y 17 de marzo el 'Suntap Festival', el Festival Internacional de Claqué de Andalucía que cuenta con la colaboración del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla (ICAS) y que se celebra por cuarto año mediante clases, espectáculos y música en directo.El Consistorio ha detallado en una nota de prensa que el encuentro está organizado por la escuela DaMTe y la revista europea 'Cafébabel.com', y que dentro de la programación prevista, Melinda Sullivan, Aleksandr Ostanin y Sharon Lavi, dos de los cuales visitan por primera vez España, actuarán en el escenario del Teatro Alameda el domingo 17 a las 18,30 horas para realizar la gala-concierto del festival.Así pues, en "un recorrido imaginario" por la historia de esta danza que "no tiene fronteras", estos artistas del claqué o 'tap dance' mostrarán la universalidad de este baile que pude fusionarse con todo tipo de tendencia artística, como por ejemplo, el folclore irlandés, un hecho que el público podrá comprobar en este festival, tal y como ha asegurado el Ayuntamiento.A los instrumentos y voz estarán los músicos del grupo sevillano 'The DixieLab', una formación que rinde homenaje a un subgénero musical del jazz surgido en el sur de Estados Unidos a principios del Siglo XX y de absoluta actualidad. Todo ello presentado por los actores Susana Galiano y Lucas Silva, quienes guiarán un espectáculo envolvente de sonido, emoción y percusión.Además de este evento, el Consistorio ha expuesto que desde el viernes 15 hasta el domingo 17 el programa del festival está repleto de actividad con clases para todos los niveles, desde iniciación hasta avanzado, en el conservatorio profesional de danza Antonio Ruiz Soler, una Tap Jam en la sala Garufa o un encuentro de escuelas sobre el futuro y el presente del Claqué en Andalucía, Europa y el mundo como inicio de festival.El Consistorio ha relatado que el claqué es la mezcla artística que se produjo en EEUU a principios del siglo XX, donde se entrecruzaron la búsqueda de expresión de un pueblo esclavizado afroamericano con la esperanza del mundo prometido de las danzas irlandesas, de forma que nacía "una danza explosiva, rítmica y alegre".De esta fusión se hicieron eco los musicales hasta la década de los 50 y, tras una práctica desaparición de esta manifestación artística, en los años 70 el 'Tap' resurge de sus cenizas y es en los años 80 y 90 cuando éste recupera su sitio reinventándose, época en la que está ambientado el actual musical de Billy Elliot.Como ha resaltado el Ayuntamiento, este baile "invita a probar suerte con sus posibilidades sonoras, rítmicas y percutidas", no solo con la síncopa del jazz, especialidad musical vinculada tradicionalmente al swing o al claqué, sino con músicas de todos los colores como el funky, rock & roll, pop, hip hop, o la música clásica, entre otros estilos.--EUROPA PRESS--