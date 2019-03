Sevilla.- La CES anuncia una "plataforma civil" contra el "castigo" a

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha manifestado este miércoles que la patronal sevillana no es "partidaria" de la "huelga feminista" promovida para el viernes con motivo del Día Internacional de la Mujer, al no ser la "mejor forma de reivindicar el papel de la mujer en la empresa". No obstante, ha expuesto que merced a la "importancia de la mujer" en la patronal, la CES está promoviendo la implantación de "planes de igualdad y conciliación" en las Pymes sevillanas y la incorporación de las mujeres al "mundo asociativo" empresarial".Miguel Rus ha encabezado este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol la tradicional asamblea general anual del empresariado sevillano, marco en el que ha admitido que la patronal no es "partidaria" de la huelga "feminista" convocada para el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer."No es la mejor forma de reivindicar el papel de la mujer en la empresa", ha defendido, explicando a continuación que la CES tiene una firme "convicción" de la "importancia de la mujer" en el mundo empresarial y laboral, y por ello está promoviendo junto con las Pymes de la provincia, que conforman el "97 por ciento" del tejido empresarial sevillano, la implantación de "planes de igualdad y conciliación" en las mismas.Además, ha señalado los avances de la CES en la "incorporación" de la mujer a sus órganos de gobierno y para "facilitar la participación de las mujeres en el mundo asociativo" empresarial, señalando que las estadísticas reflejan que el índice de fracaso de las empresas constituidas por hombres está fijado en el 55 por ciento, mientras que en el caso de las sociedades creadas por mujeres se reduce al 22 por ciento."Los números son demoledores y hablan por sí mismos", ha señalado, reconociendo el "tremendo esfuerzo" de las empresarias y exponiendo que con motivo del Día Internacional de la Mujer, la CES ha elaborado un vídeo en homenaje a las mujeres empresarias de Sevilla.--EUROPA PRESS--