El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha anunciado este miércoles que la patronal sevillana promoverá una "plataforma civil" de entidades e instituciones de la provincia, para reclamar a los poderes central y autonómico "un compromiso efectivo" respecto a las infraestructuras proyectadas en Sevilla tras "tantos años" en espera de que se traduzcan en realidades. Y es que según avisa, Sevilla es la provincia "más castigada" en materia de infraestructuras.Miguel Rus ha encabezado este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol la tradicional asamblea general anual del empresariado sevillano, marco en el que ha avisado de que desde que hace unos siete años accedió a la Presidencia de la patronal sevillana, enarbola ante los poderes públicos "la misma carta" de reivindicaciones y demandas sin que las mismas sean cumplidas "salvo honrosas excepciones".Sobre dicha puntualización, ha saludado que el Ayuntamiento de Sevilla haya anunciado una nueva herramienta digital destinada a facilitar la presentación telemática de la declaración responsable para obras o para inicio de actividad, con un trámite de apenas "15 minutos". Igualmente, ha reconocido la "colaboración" de las áreas municipales de Movilidad, Seguridad y Economía con la patronal sevillana, así como las "aportaciones" de la Diputación provincial al empresariado con sus "políticas de promoción y fomento de la economía".Pero a partir de ahí, Miguel Rus ha retomado el discurso correspondiente a los no pocos proyectos que sigue esperando la provincia en materia de infraestructuras, recordando especialmente que el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2019 incluía una "importante partida" de 144 millones de euros para el proyecto de los túneles de la autovía metropolitana SE-40 destinados a salvar el cauce vivo del río Guadalquivir.Y después de que los PGE de 2019 fuesen "tumbados" en el Congreso de los Diputados al prosperar las enmiendas del PP, Cs, Coalición Canaria, Foro Asturias, ERC y PDeCAT, Rus ha lamentado que Sevilla vaya a "seguir sin esa obra necesaria y urgente para la vertebración viaria" de la ciudad y el área metropolitana y se perpetúe "el calvario del puente del Centenario"."LA CASCADA DE ELECCIONES ALEJA LAS PRIORIDADES"Al respecto, ha recordado el contexto del nuevo Gobierno andaluz conformado por el PP y Cs y la "cascada de elecciones" que afronta la sociedad, extremo que a su juicio "aleja las prioridades, interrumpiendo acuerdos y retrasando soluciones".Por eso, y ante los "cantos de sirena" que a su juicio sonarán con motivo de las elecciones generales adelantadas al 28 de abril y los comicios municipales del 26 de mayo, ha alertado de que la provincia de Sevilla ha vuelto "a la casilla de salida" y, una vez más, se sigue hablando de la continuación de las obras relativas a la red completa de metro, la SE-40 o la conexión ferroviaria con el aeropuerto, por ejemplo, como "proyectos futuribles"."Ha llegado el momento de que los sevillanos demos un golpe encima de la mesa y digamos que hasta aquí hemos llegado", ha aseverado, exponiendo que la CES ha planteado un "decálogo empresarial para una Sevilla con futuro", en el que se apuesta por crear "una plataforma de instituciones y entidades de la sociedad civil, para exigir a los gobiernos central y autonómico un compromiso efectivo con las infraestructuras que Sevilla necesita" tras "tantos años" demandándolas.En ese sentido, ha recordado que iniciativas como los túneles de la SE-40, la conexión por tren con el aeropuerto o el tranvía del Aljarafe, por ejemplo, siguen sólo "en el papel" a la espera de verdaderos avances. "Todos los años seguimos teniendo lo mismo pendiente y la falta de estas infraestructuras está lastrando el crecimiento de nuestras empresas y nuestra tierra", ha enfatizado, apostando por "más unión" de la sociedad civil para reclamar recursos para la provincia."LA PROVINCIA MÁS CASTIGADA"Y es que según Miguel Rus, "los números y porcentajes" relativos al peso demográfico de Sevilla y la inversión pública que recibe reflejan que es "la provincia más relegada y castigada" en materia de infraestructuras".Igualmente, el mencionado "decálogo empresarial" pide la eliminación de las "trabas burocráticas" a la actividad empresarial, una "unidad operativa específica" del Estado contra la economía sumergida al copar la misma cerca del "20 por ciento" del PIB de Sevilla y la creación de "ciclos formativos" orientados hacia las necesidades específicas del tejido empresarial sevillano.Porque según Rus, resulta "insólito" que la provincia contabilice 196.107 demandantes de empleo según el último dato del paro de febrero, pero las empresas sevillanas no encuentren "especialistas para sectores en expansión como la industria o la construcción" ante la transformación de dichas actividades. Del mismo modo, ha alertado que el mismo fenómeno ha acontecido "con la campaña de la aceituna".En el citado decálogo, además, se aboga por reforzar la "unificación" de la promoción y las acciones en materia turística, porque "las buenas cifras no deben hacernos bajar la guardia ni caer en la autocomplacencia a la que tan aficionados somos los sevillanos".Del mismo modo, Rus ha expuesto que en el citado documento se aboga por incentivar la colaboración público privada, crear una "mesa de la logística" con empresarios de la capital y del área metropolitana, revertir la "despoblación" que sufre la ciudad hispalense en favor de los municipios de la corona metropolitana y, especialmente, reclamar a los poderes más "defensa y ayuda" al sector del campo ante los "ataques" sufridos por el mismo, en clara referencia a los aranceles del gobierno estadounidense, dirigido por Donald Trump, a la aceituna negra de mesa española, de la que Sevilla es la principal exportadora."DEFENSA" DEL SECTOR DEL CAMPO"Necesitamos gobiernos fuertes que defiendan al sector agrario de los ataques a productos trascendentales a Sevilla y apoyen la búsqueda de nuevos mercados", ha aseverado, recordando que los aranceles de EEUU a la aceituna negra de mesa española han puesto "en jaque" a dicho sector.Del mismo modo, ha recordado al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs que la patronal sigue "esperando decisiones concretas, especialmente en materia fiscal" y ha insistido en las "dificultades" implícitas en la ausencia de presupuestos institucionales actualizados, extremo en el que incurren el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y el Estado, una situación que afecta al "desarrollo y la expansión empresarial".