La Casa de los Poetas y las Letras culmina su programación de invierno con el encuentro 'Letras globales'

La Casa de los Poetas y las Letras acogerá los próximos días 21 y 22 de marzo el encuentro 'Letras Globales', que cierra su programación de invierno coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía. Durante estas dos jornadas, que coordina Rafael Jurado, se darán cita en el Espacio Santa Clara de Sevilla poetas y escritores de reconocida trayectoria y jóvenes consolidados en el panorama literario actual.La primera cita tendrá lugar el próximo jueves a partir de las 17,00 horas con la master class que impartirá Luna Miguel bajo el título 'Al filo de la noticia'. Poeta y narradora, editora y periodista (ha escrito y editado para la revista digital PlayGround, entre otros medios), activista de las redes sociales y traductora, en 2018 Luna Miguel publicó su primera novela, 'El funeral de Lolita', aunque anteriormente había publicado libros de poesía, antologías, ensayos y relatos como 'Estar enfermo', 'Poetry is not dead' o 'El arrecife de las sirenas', 'Sangrantes' o 'Serial'.Posteriormente, según ha informado el Ayuntamiento en una nota, a las 18,30 horas, Antonio Lucas y Ángelo Néstore participarán en el debate 'Literatura enredada'. Poeta, actor y profesor de la Universidad de Málaga, Néstore actualmente co-dirige el Festival Internacional de Poesía de Málaga 'Irreconciliables' y la editorial de poesía feminista La Señora Dalloway. Ha publicado los libros de poemas 'Adán o nada' y 'Actos impuros', por el que mereció el XXXII Premio Hiperión de Poesía.Lucas es poeta y periodista y, desde 1996, trabaja en el diario El Mundo de Madrid, donde actualmente es redactor de la sección de Cultura y columnista de Opinión. Entre sus obras publicadas, 'Hacia la luz del fondo', 'Lucernario', 'Yo es otro. Autorretratos de la nueva poesía' o 'La lógica de Orfeo'.El viernes 22 de marzo la programación arrancará a las 17,00 horas con la master class 'Editora busca poeta', que correrá a cargo de Elena Medel, quien es autora de tres libros de poesía, reunidos en 'Un día negro en una casa de mentira', y de los ensayos 'El mundo mago. Cómo vivir con Antonio Machado' y 'Todo lo que hay que saber sobre poesía'.Dirige la editorial de poesía La Bella Varsovia y coordina el proyecto 'Cien de cien' para visibilizar la obra de las poetas españolas del siglo XX. Entre otros galardones, ha obtenido el XXVI Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Fundación Princesa de Girona 2016 en la categoría de Artes y Letras.A las 18,30 horas, tendrá lugar el debate '¿De verdad quieres ser poeta?', que contará con Agustín Fernández Mallo y Guille Galván. Fernández Mallo es novelista, poeta y ensayista (además de físico) y es uno de los miembros más destacados de la llamada Generación Nocilla, Generación Mutante o Afterpop, cuya denominación más popular procede del título de una serie de sus novelas. Ha sido incluido como autor destacado en el libro 'Spanish fiction in the digital age', antología de Christine Henseler editada por Palgrave Macmillan.Por su parte, Galván es músico y escritor de canciones y guitarrista de Vetusta Morla desde su formación. Su música ha viajado por multitud de países de Europa y América, recibiendo diversos premios y reconocimientos. Autor entre otras de 'Copenhague' (Autor Revelación en los Premios de la Música 2008), 'Sálvese quien pueda', 'Los días raros' o 'La deriva'. También ha desempeñado labores de producción para otros artistas. Colabora periódicamente con la Revista Líbero y ha escrito artículos para otras publicaciones como Cabeza Borradora, Rolling Stone o Cambio16. En 2015 apareció su libros de poemas 'Retrovisores'.Para cerrar el encuentro, el verso suelto 'Poesía y activismo', que contará con Javier Gallego 'Crudo' y será moderado por Carmen Camacho. Periodista, músico y poeta, Gallego ha presentado diversos programas radiofónicos como 'De 9 a 9 y media' en la Cadena SER, 'No somos nadie' en M80 Radio o 'Especia Melange' en Radio 3.En televisión, ha conducido junto a Pepa Bueno 'Esta mañana' en TVE y guionizado 'Caiga quien caiga' en La Sexta. Desde 2009 dirige 'Carne cruda', por el que recibió el Premio Ondas 2012 al mejor programa de radio. Además de su trabajo en medios de comunicación, es batería de la banda Forastero y ha grabado cinco discos con los grupos Dead Capo, Insecto y My Criminal Psycholovers. También ha escrito varios libros de poemas como 'El grito en el cielo', 'Abolición de la pena de muerte' o 'Lo llevamos crudo'.--EUROPA PRESS--