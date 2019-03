La Casa de los Poetas y las Letras acoge el ciclo de lecturas poéticas 'Las voces y los versos' en Santa Clara

La Casa de los Poetas y las Letras celebra, dentro de su programación de invierno, un nuevo ciclo denominado 'Las voces y los versos', que se desarrollará los días 5, 7 y 12 de marzo en el Espacio Santa Clara. Se trata de un ciclo de lecturas a dos voces para la recta final del invierno, en las que destacados nombres de distintas generaciones de la poesía española irán ofreciendo sus poemas y, de algún modo, también sus poéticas.Según una nota de prensa, el primero de los encuentros tendrá lugar mañana martes 5 de marzo a partir de las 20,00 horas y contará con Erika Martínez y Enrique Baltanás.Con su primer libro, 'Color carne', Martínez obtuvo el Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España. Su segundo poemario, 'El falso techo', fue escogido como uno de los cinco mejores del año por los críticos de El Cultural. Su libro más reciente es 'Chocar con algo'. Su poesía ha sido incluida en antologías como 'Centros de gravedad. Poesía española en el siglo XXI' o 'El canon abierto. Antología de poesía española 2000-2015'. Como aforista es autora de 'Lenguaraz' y forma parte de las antologías 'Pensar por lo breve', 'Bajo el signo de Atenea' o 'Fuegos de palabras'.Por su parte, Baltanás ha publicado hasta la fecha siete libros de versos: 'Ex libris' (1994), 'El círculo del tiempo' (1995), 'Las señales del fuego' (1997), 'Papel de música' (1998, Premio Luis Cernuda) , 'El argumento inacabado' (2005), 'Trece elegías y ninguna muerte' (2010) y 'Las propiedades del aire' (2015, Premio Unicaja de Poesía). En prosa, es autor de la novela 'A punto de dejarlo' (2012), merecedora del Premio Tiflos.Asimismo, es también autor de un libro de aforismos, 'Minoría absoluta' (2010) y de otro de artículos, 'Las olas muertas' (2011). En su labor como ensayista y crítico literario sobresalen libros que son fruto de su larga dedicación machadiana: 'Antonio Machado. Nueva biografía' (2000), 'Los Machado' (2006) y 'La obra común de los hermanos Machado' (2010), sobre la obra teatral de ambos hermanos, además de haber reunido las Obras Completas de Antonio Machado y Álvarez, 'Demófilo' (2005).La segunda cita, el día 7 de marzo, correrá a cargo de Álvaro García y Juana Castro. García obtuvo en 1989 el Premio Hiperión por 'La noche junto al álbum' y en 2011 el Premio Loewe por 'Canción en blanco', elegido ese año Mejor libro de poesía en español por El Cultural. Además de la novela 'El tenista argentino', ha publicado distintos libros de poemas entre los que se encuentran 'Intemperie', 'Para lo que no existe' o 'Ser sin sitio'.Castro, por su lado, es autora de una quincena de títulos de poesía, un libro de artículos y cotraductora de una antología de poesía italiana. 'Cóncava mujer', 'Alta traición', 'Del color de los ríos' o 'Los cuerpos oscuros' son algunos de ellos. Además, ha recibido premios y distinciones entre los que destacan la Medalla de Andalucía 2007.En el último encuentro, el día 12 de marzo, participarán Ben Clark y José María Álvarez. Clark, poeta y traductor, ha recibido diversos premios literarios entre los que destacan el Premio Hiperión 2006 ex aequo con David Leo García, el VII Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande, el IV Premio de Poesía Joven RNE por un libro escrito con el poeta salmantino Andrés Catalán, el Premio Ojo Crítico de Poesía de RNE 2014 y el XXX Premio internacional de Poesía Fundación Loewe 2017 por su libro 'La policía celeste'. PPor su parte, la obra poética de Álvarez ha ido configurando a lo largo de los años, un libro: 'Museo de cera', cuya primera edición es de 1974 y la octava y última (y segunda completa) de 2016, en la editorial Renacimiento. Otros libros de poesía suyos, son 'Libro de las nuevas herramientas' (1964), considerado por la revista "Índice" como el mejor libro de poesía de aquel año; 'La edad de oro' (1980), 'Nocturno' 1983 y ediciones sucesivas) o 'El escudo de Aquiles', entre otros.--EUROPA PRESS--