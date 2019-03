Policía Local Fuengirola

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una serie de "incumplimientos legales" acerca de la gestión de los recursos humanos de los servicios de Policía Local en Fuengirola (Málaga), La Línea de la Concepción (Cádiz), Linares (Jaén) y Utrera (Sevilla), referida al ejercicio 2016.Dicho organismo ha efectuado una fiscalización acerca de esta gestión para "emitir una opinión individualizada para cada ayuntamiento acerca de si las actuaciones y operaciones revisadas en el área de recursos humanos se han desarrollado sujetándose, en todos sus aspectos significativos, al marco normativo que resulta de aplicación a la entidad fiscalizada", según ha explicado en una nota este lunes.En este trabajo, el órgano fiscalizador ha apreciado algunos "incumplimientos legales significativos que han dado lugar a salvedades en la opinión de cumplimiento en materia de gestión de los recursos humanos adscritos a dicho servicio".Así, la Cámara constata que ninguno de los ayuntamientos, excepto el de Linares, había aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), lo que "pone de manifiesto el incumplimiento de lo previsto en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público".Atendiendo al estudio de los trienios, la Cámara de Cuentas señala que, en La Línea, del análisis de las nóminas realizado sobre una muestra de 21 empleados, se destaca que cinco de ellos "tienen una antigüedad reconocida en nómina, a efectos del cobro de trienios, que no se corresponde con la que se deriva del examen de los datos que obran en sus expedientes personales", y "en cuatro de estos casos la antigüedad reconocida en nómina es mayor".En materia de retribuciones complementarias --complemento específico, destino y productividad--, los miembros del servicio de Policía Local de Fuengirola, Linares y Utrera perciben los pluses de nocturnidad y de realización de trabajos en festivos, domingos y sábados, que se recogen en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo.Especialmente, en Linares y Utrera, estos pluses tienen la consideración de productividad, según la Cámara de Cuentas, que sostiene que "la continuidad de la prestación del servicio es una condición inherente a la función pública policial", de forma que "el hecho de trabajar en festivos, sábados, domingos o en horario nocturno debe considerarse como una característica propia de esta función, pues ésta se desarrolla de forma ininterrumpida, debiéndose producir su retribución mediante la integración de estos factores en el complemento específico".Además, en el caso de los policías locales adscritos al turno rotatorio, en Utrera "se puede considerar que hay una doble retribución de estos factores --nocturnidad y trabajo en domingo y festivos--, pues su complemento específico ya contempla estas circunstancias".La Cámara de Cuentas entiende que "todos los ayuntamientos examinados deben llevar a cabo una reordenación de sus retribuciones mediante la realización de una valoración de puestos de trabajos en la que se recojan todos los factores inherentes al desarrollo de los mismos, y que resultan determinantes en el establecimiento del complemento específico, tales como la turnicidad, el trabajo nocturno, en festivos, sábados y domingos, guardias localizadas (Linares), y la prestación del servicio en motos (Utrera)".OTRAS RETRIBUCIONESPor otro lado, los miembros de la Policía Local de Fuengirola perciben una "paga por absentismo" que se abona cuatrimestralmente en los meses de mayo, septiembre y enero, a razón de 168,78 euros, que resulta de aplicación a todos los funcionarios de la Corporación, según detalla la Cámara de Cuentas, que considera que "el sentido de este concepto no encuentra encaje en el sistema retributivo legalmente vigente, ni como retribución básica ni como variable".Y es que, según abunda el órgano fiscalizador, "con él no se atiende a un especial rendimiento, ni a una mayor dedicación o a la realización de un trabajo por encima de la jornada habitual; más bien supondría una doble retribución de la obligación que tienen los empleados de asistir al trabajo".La Cámara de Cuentas también advierte de que los policías locales de Fuengirola perciben un complemento denominado "carrera profesional" que se ha establecido "sin contar con la cobertura del nuevo régimen jurídico retributivo que corresponde desarrollar a la comunidad autónoma".El ente fiscalizador también señala que los ayuntamientos de Fuengirola y de Utrera han previsto el abono a su personal de conceptos denominados "premio a la permanencia y/o vinculación" y de fidelidad, consistente en el abono de unas cantidades por la prestación de servicios en un determinado número de años, que tienen "naturaleza retributiva", lo que "supone que se esté vulnerando el artículo 153 del Texto Refundido de las disposiciones locales vigentes en materia de Régimen Local".La Cámara también cuestiona el complemento de "productividad fija" contemplado en el caso de la Policía Local de Linares, porque "contradice el carácter variable que la ley atribuye al citado concepto retributivo, destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo".Además, la Policía Local de Linares recibe un complemento por "no nocturnidad" que "no encuentra encaje en el sistema retributivo legalmente vigente, pues con él no se atiende a un especial rendimiento, ni a una mayor dedicación o a la realización de un trabajo por encima de la jornada habitual".Por otro lado, "el régimen de turnos rotatorios, implantado por los ayuntamientos de Fuengirola y de La Línea de la Concepción, para los miembros del servicio de Policía Local, de seis días de trabajo y cuatro de descanso, a razón de ocho horas cada turno, presenta un déficit de 114 horas en relación con el cumplimiento de la jornada anual equivalente, fijada para 2016 en 1.642 horas".Asimismo, "el régimen de turno rotatorio implantado por los ayuntamientos de Linares y de Utrera, de acuerdo con la representación sindical, consistente en la realización de una tarde, una mañana, una noche y tres descansos, no respeta el límite absoluto de ocho horas de trabajo en un periodo de 24 horas, previsto para el trabajo nocturno que implique riesgos especiales o tensiones importantes, en el artículo 8 b) de la Directiva 2003/88/CE".COMISIONES DE SERVICIOLa Cámara de Cuentas también indica que, en La Línea de la Concepción, "había dos oficiales de policía en comisión de servicios, en 2016, en plazas de subinspector, que percibían la totalidad de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a esta categoría, cuando lo adecuado hubiera sido el percibo de las retribuciones complementarias de la categoría en la que se estaba desarrollando la comisión de servicios, y las retribuciones básicas correspondientes a la de su categoría de procedencia".Según la Cámara de Cuentas, "estas comisiones de servicios que conllevan un cambio de grupo ponen de manifiesto un uso irregular de las mismas, pues entre los requisitos que deben cumplir los funcionarios está el de pertenencia al grupo y a la escala y subescala a la que se encuentre adscrito el puesto de trabajo", y "tampoco cumplirían con el requisito de la titulación, porque la solicitada para el acceso a la plaza de oficial de policía no es la misma que la requerida para el acceso al puesto de subinspector".Por último, "se ha verificado que hay tres miembros del servicio de Policía Local en comisión de servicios cuya duración supera el plazo máximo de un año prorrogable por otro, previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo", y en Utrera hay "cuatro comisiones de servicios que exceden este plazo máximo de duración", según concluye la Cámara de Cuentas.--EUROPA PRESS--