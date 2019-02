La Cámara de Cuentas achaca a Aguadulce un incumplimiento del 42% sobre sus recomendaciones

Una evaluación de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto las recomendaciones incluidas en el informe de determinadas áreas del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), correspondiente al ejercicio 2011, refleja que dicho consistorio no ha adoptado medidas respecto al 42 por ciento de las recomendaciones y propuestas incluidas en aquel documento.En esta evaluación, según la Cámara de Cuentas de Andalucía, se ha efectuado el seguimiento a un total de doce conclusiones, incidencias y recomendaciones, resolviendo que se han implantado o subsanado de forma total un 25 por ciento de los aspectos revisados, parcialmente un 33 por ciento y no se han adoptado medidas en un 42 por ciento de los casos.Respecto al área de control interno, son tres las recomendaciones que han sido objeto de seguimiento, de las que se ha solventado la relativa al sistema de contabilidad, al no ser posible en la actualidad realizar apuntes en ejercicios ya cerrados, mientras que no se ha solventado la cuestión relacionada con el inventario, al no mostrar una valoración unitaria de los bienes que lo integran ni incluir la totalidad del inmovilizado.La tercera de las recomendaciones de esta área se refiere al seguimiento de las incidencias de control interno puestas de manifiesto en el informe anterior. Al respecto, algunas incidencias no han sido subsanadas. Así, la corporación continúa sin disponer de manuales y normas escritas donde se establezcan los procedimientos a seguir en el funcionamiento de los diferentes servicios, y se siguen observando en el ejercicio 2016 incoherencias entre los diferentes estados contables y errores en las cuentas rendidas.Así mismo, la plantilla de la corporación sigue siendo reducida, siendo excesiva la carga de trabajo que asume la secretaria interventora de este ayuntamiento, que se acentúa en 2016 al serle asignada la tesorería municipal, lo que impide asegurar una adecuada segregación de funciones.En cuanto a la rendición y tramitación de cuentas, "continúan los retrasos" de los plazos que establece la legislación para la aprobación y liquidación del presupuesto, así como para la aprobación de la cuenta general y su rendición a la Cámara de Cuentas.La cuestión relativa a la gestión de gastos no ha sido subsanada, según la Cámara de Cuentas, al continuar la corporación sin remitir el informe de morosidad a la administración estatal.En el análisis del área de personal, 2el Ayuntamiento sigue sin disponer de una relación de puestos de trabajo, sin que a fecha actual se hayan iniciado los trámites para su aprobación, ni tampoco se haya aprobado una valoración de puestos de trabajo".De las dos propuestas relacionadas con la deuda, en una de ellas la implantación ha sido parcial, al continuar la corporación sin tener contabilizada como deuda los ingresos derivados de la participación de los municipios en los tributos del Estado cobrados en exceso. La otra cuestión no ha sido atendida, al no contabilizar la corporación ningún importe en concepto de provisión para atender las repercusiones económicas que pudieran derivarse de los procesos judiciales.Por lo que se refiere al cumplimiento en 2016 del objetivo de estabilidad presupuestaria ordenado años atrás, "se ha cumplido en la fase de liquidación del presupuesto, siendo elaborado el informe correspondiente con carácter independiente", y no conjuntamente con el informe que emite la intervención municipal sobre la liquidación del presupuesto, como así ocurría en el ejercicio anterior examinado. En cuanto a los informes sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad referido a las modificaciones presupuestarias, no han sido elaborados por la intervención en todos los expedientes tramitados, según la Cámara de Cuentas.Respecto al análisis del Remanente de tesorería, han sido solventadas dos de las tres recomendaciones objeto de seguimiento, al no haber discrepancias entre la relación de deudores facilitada y los saldos que figuraban en los estados contables, y tener constituida la corporación una provisión para los derechos de dudoso cobro.En cuanto a la recomendación relativa al seguimiento y control de los gastos con financiación afectada, se ha solventado de forma parcial. Así, aun cuando la corporación utiliza un módulo de seguimiento y control de estos gastos, en algunos proyectos se han detectado errores en el cálculo de las desviaciones de financiación, que afectan al cálculo del remanente de tesorería para gastos generales y al resultado presupuestario ajustado.Finalmente, como consecuencia de este trabajo de seguimiento, han resultado otras recomendaciones, reiterando la Cámara al Ayuntamiento que revise sus procesos de control interno y establezca mejoras en su organización y procedimientos, así como que considere implementar un manual interno de funcionamiento. "Sería conveniente completar el inventario de bienes municipal y conciliar la valoración que contiene de cada uno de los bienes con el importe según registros contables", agrega.En materia de personal, se recomienda a la corporación la elaboración y aprobación de una relación de puestos de trabajo que contemple los puestos de laborales que respondan a una necesidad estructural. Con objeto de identificar posibles errores o desfases entre los saldos de cada una de las cuentas bancarias de la corporación y los saldos contabilizados por el banco, se recomienda a la corporación elaborar conciliaciones bancarias, al menos, a fecha de cierre del ejercicio.Se recomienda además a la corporación realizar un análisis para depurar aquellos derechos que por su antigüedad se consideran fallidos. Aun cuando estos derechos se encuentran provisionados al 100% a la finalización de 2016, dado el tiempo transcurrido podrían hallarse en situación de incobrabilidad, por lo que la corporación debería proceder a su anulación.Al objeto de minimizar las incidencias y errores en el cálculo de las desviaciones de financiación que se obtienen del módulo de seguimiento y control de los gastos con financiación afectada, se recomienda igualmente realizar un seguimiento manual de estas desviaciones, evitando así provocar distorsiones en el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales y del resultado presupuestario ajustado.