La bailaora Ana Morales pone en escena este viernes en el Teatro Villamarta 'Sin permiso'

Ana Morales indaga en sus recuerdos para dar otro sentido a su baile y lo hace con 'Sin permiso', espectáculo que este viernes se pondrá en escena en el Teatro Villamarta, en el marco del XXIII Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz).Según ha informado en una nota el Festival de Jerez, este trabajo es el resultado de los fragmentos coreográficos exhibidos con anterioridad en los festivales de Londres, Jerez y Düsseldorf. La programación del certamen en la misma jornada alberga otros atractivos.Entre ellos, el montaje que, bajo el título 'Hembra Alpha', presentará la bailaora Beatriz Morales en Sala Compañía, dentro delciclo 'Baile con Ellas'. En Sala Paúl el guitarrista Javier Patino harásonar las melodías de su nuevo disco 'Deja que te lleve' en el ciclo'Toca Toque'.Sobre el espectáculo 'Sin Permiso', el Festival señala que, a modo de ritual, Ana Morales va desgranando sus recuerdos. "Y en este baúl de la memoria aparece su padre como uno de sus vínculos con Andalucía y el flamenco, así como aquellos momentos y relaciones que ha vivido y nos han marcado de una u otra manera", explica la bailaora."Todo ello anida en los lugares más recónditos de nuestro ser yse pierden en la frontera que dibuja la razón, el sueño y los recuerdos", subraya el Festival.En este 'Sin permiso. Canciones para el silencio', Ana Moralesremueve ese interior para crear un espacio propio y descubrir las razones verdaderas de su relación con los demás y, por supuesto, con el baile y el flamenco.De este modo, esta relectura desde la distancia temporal no sóloexorciza esos recuerdos, sino que "se ponen en orden" con la idea de"dejar entrar aire" nuevo. "Nace de un recuerdo y mi relación con él",sostiene la bailaora. Ese recuerdo no es otro que las memorias escritaspor la familia que su padre no autorizó a que se leyeran."Hoy, sin su permiso, entro de forma abstracta en su manera de ver la vida", matiza. Y lo hace en un espectáculo que califica de "autobiográfico" y como "homenaje a mi padre", su influencia en su vida y en su relación con la figura masculina.'Sin Permiso. Canciones para el silencio' es el resultado deltrabajo llevado a cabo por Ana Morales, nacida en Barcelona en 1982, en tres festivales distintos, don de tras un periodo de residencia puso en escena cada uno de los fragmentos elaborados en ese espacio.Así en el Festival Flamenco de Londres su propuesta llevó por título 'Silencio y vértigo'. Más tarde, en el Festival de Jerez este proceso de experimentación tendría como fruto su 'Réquiem' y, finalmente, en Düsseldorf acabaría llamándose 'Schwindel'.--EUROPA PRESS--