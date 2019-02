La apertura de juicio oral por Fitonovo abarca a Torrijos, García, Peña, Gómez Lobo y Castaño

Antonio Rodrigo Torrijos (IU) en el juicio por los suelos de Mercasevi

El Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación de los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, ha abierto juicio oral en la pieza separada correspondiente a las adjudicaciones del Ayuntamiento hispalense a esta empresa, contra los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, el exconcejal del PP Joaquín Peña, el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño y funcionarios municipales como el ya exjefe del servicio municipal de Parques y Jardines Francisco Amores.En su auto de apertura de juicio oral, recogido por Europa Press, el juez José de la Mata Amaya ordena tal medida contra el mencionado funcionario municipal Francisco Amores; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa Francisco Luis Huertas; el capataz del servicio de Parques y Jardines Manuel Pineda Cabanilla; el exconcejal del PP Joaquín Peña; los exportavoces municipales de IU José Manuel García y Antonio Rodrigo Torrijos, este último otrora primer teniente de alcalde; el antiguo asesor de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona; y los empresarios o representantes de empresas José Gutiérrez Alonso, Carlos Alfonso Lozano, Juan Antonio Salas y Juan José López Collado.En concreto, atribuye un delito continuado de prevaricación más otro delito continuado de cohecho a los tres citados miembros de IU, cinco delitos continuados de cohecho activo cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, un solo delito de esta misma naturaleza a Pineda Cabanilla, dos delitos de cohecho activo cometido por particular a Gutiérrez Alonso y López Collado; cinco delitos de tráfico de influencias cometido por funcionario a Amores, Castaño, Gómez Lobo, Peña y Huertas, y dos delitos de tráfico de influencias cometido por un particular a los empresarios Lozano Pastrana y Juan Antonio Salas Romero.El instructor atribuye la condición de partícipe a título lucrativo al PSOE y a IU, ya que ambas formaciones políticas, con las maniobras de los imputados, "consiguieron que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios de los que se beneficiaron (PSOE) o percibieron directamente distintas cantidades (ambas organizaciones)".LA MACARENA Y UNA CAJA DE ZAPATOSDe este modo, explica el juez instructor que el PSOE resultó beneficiado en un importe total de 159.839,36 euros en el contexto de la adjudicación a Fitonovo de determinadas obras en la Agrupación Local Macarena del partido. Constan pagos en "compensación por la adjudicación de distintos contratos públicos" que la mercantil habría "parapetado" tras facturas de otras sociedades.El auto señala que los socialistas Domingo Enrique Castaño y Manuel Gómez Lobo consiguieron que Fitonovo, "a cambio de las adjudicaciones ilícitas y un permanente trato de favor hacia la empresa", asumiera "el pago de las obras que se hicieron" en aquella sede, lo que convertiría al partido en partícipe a título lucrativo de la trama.Mientras, en el caso de IU, el auto detalla que resultó beneficiada en un importe total de 155.000 euros, de los que 70.000 se le habrían entregado a un miembro del partido en una caja de zapatos, por numerosas adjudicaciones, como once contratos para poner césped artificial en campos de fútbol de Sevilla.El juez indica que los investigados José Manuel García, Antonio Rodrigo Torrijos y Antonio Miguel Ruiz Carmona "recibieron un total de 155.000 euros de Fitonovo para IU a cambio de las adjudicaciones que los dos primeros les procuraron, significativamente en relación con los expedientes relativos a 11 campos de fútbol (por más de seis millones de pesetas), en sus condiciones de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla y concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo", respectivamente.LAS CONTRATACIONES CON FITONOVOHablamos de los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo. La investigación, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el entonces concejal de IU-CA José Manuel García, quien dimitió a cuenta de su imputación, o el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo.En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo, siendo finalmente abierto juicio contra un total de 88 personas.La Audiencia Nacional, finalmente, decidió asumir esta investigación dirigida hasta entonces desde el Juzgado de Instrucción número seis, pues las diligencias abarcaban ya diferentes provincias españolas.--EUROPA PRESS--