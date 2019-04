La AMPA del Conservatorio Francisco Guerrero sopesa movilizaciones por dos bajas sin cubrir

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Conservatorio de Música Francisco Guerrero, enclavado en la avenida de Ramón y Cajal, ha anunciado posibles movilizaciones ante la falta de dos profesores de Lenguaje Musical desde el pasado mes de diciembre cuyas bajas no están siendo cubiertas, con efectos en unos cien estudiantes."Los alumnos han perdido ya completamente el segundo trimestre y es de temer que esta situación se prolongue para lo que queda de curso", avisa la AMPA, detallando que la materia afectada por estas bajas es la de Enseñanza Elemental y Profesional. El colectivo ha avisado además de que ha remitido escritos de queja ante a los responsables de Recursos Humanos de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla y al responsable también de la Consejería, "sin que haya habido respuesta".Así, la AMPA reclama la incorporación de dos profesores que cubran las citadas bajas y analizar "cuáles son las consecuencias en la evaluación de la materia y que se busquen vías para que los alumnos no se vean perjudicados en su currículum"."Consideramos que el alumnado se encuentra totalmente desamparado por la ineficacia del sistema, que permite que siga sin recibir sus horas de clase, incumpliendo así los criterios de evaluación del proyecto educativo de centro en la materia de Lenguaje Musical", indica la AMPA, reclamando "medidas extraordinarias que terminen con esta situación que perjudica a más de cien alumnos y que ha dejado entrever una falta absoluta de interés por solucionar el problema".Y es que como avisan las familias, "si no hay bolsa de trabajo para esta especialidad, dejar que pasen los meses no parece ser la solución más adecuada".--EUROPA PRESS--