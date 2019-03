La AEGC alerta de la quema de un coche patrulla de la Guardia Civil en el puesto de El Carpio

Córdoba.- Sucesos.- La AEGC alerta de la quema de un coche patrulla de

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha alertado de la "quema de un coche patrulla" de la Guardia Civil en el puesto ubicado en la localidad cordobesa de El Carpio.En un comunicado, la asociación ha explicado que a última hora de la tarde de este pasado sábado "uno o varios individuos, aprovechando que la única patrulla del puesto de Carpio se encontraba dentro del cuartel haciendo unas diligencias, se encaramó a las vallas y lanzó una especie de cóctel molotov".En este sentido, AEGC ha señalado que el artefacto era un "brick al que habían prendido fuego" y que impactó "contra el coche patrulla que habían aparcado los componentes".Las consecuencias de este acto solo han afectado al vehículo oficial, que ha quedado calcinado, pero "no ha afectado a las viviendas y al cuartel en el que además de los guardias civiles viven varios niños que no han necesitado atención médica por el humo", ha explicado AEGC."Lo ocurrido en el puesto de El Carpio viene a poner en evidencia una vez más la escasa seguridad de los Puestos de la Guardia Civil que los hace vulnerables", han criticado los guardias civiles, a la vez que han indicado que, aunque en este caso si hay cámaras de vigilancia que "permitirán la identificación del autor o autores", hay "innumerables puestos que carecen de cualquier medida de seguridad".Por último, desde la asociación han insistido en que la pérdida material de este vehículo oficial deja al puesto de Carpio "con un solo coche para dar servicio a toda su demarcación", por lo consideran que "es preciso que tome una solución cuanto antes para que la labor de los agentes no se vea afectada".Igualmente, fuentes del Instituto Armado han añadido a Europa Press que el incendio del vehículo fue sofocado por los propios agentes presentes en el puesto de El Carpio. Además, ninguna persona resultó herida y se están investigando las circunstancias en las que se produjo el incendio.--EUROPA PRESS--