El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha anunciado este viernes que "va a retomar las conversaciones con los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia para poder analizar los acuerdos que los mismos alcanzaron con el anterior Gobierno" socialista andaluz en la Mesa Sectorial de Personal de Justicia.Así, el consejero, Juan Marín, "ha dado instrucciones a la Secretaria General de Justicia para que reanude estos contactos", según ha informado la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en un comunicado.El departamento que dirige Marín ha realizado este anuncio después de que su titular explicase este jueves en comisión parlamentaria que los acuerdos alcanzados con los sindicatos el pasado 27 de noviembre "no fueron elevados al Consejo de Gobierno y, además, tras solicitar los pertinentes informes a la Consejería de Hacienda, se ha confirmado que no hay disponibilidad presupuestaria en los presupuestos prorrogados en 2018".Los acuerdos implican un incremento de más de diez millones de euros repartidos entre los ejercicios 2019, 2020 y 2021, según reconoce la Consejería de Justicia.Marín ha recalcado que "la voluntad política del nuevo Gobierno existe, pero estos asuntos son de calado y no pueden quedar en una declaración de intenciones pre electorales".Por otro lado, el departamento de Marín explica que, dentro del convenio que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local mantiene con el Ministerio del Interior para la seguridad en las sedes judiciales de Andalucía, "en 2019 se han producido incrementos presupuestarios por un importe superior a los dos millones de euros, tal y como recoge la normativa estatal".--EUROPA PRESS--