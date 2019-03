Sevilla.-AV.- Junta y Ayuntamiento destacan que Palmas Altas es la ubi

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han destacado este viernes que la localización de Palmas Altas es la ubicación "más viable" para la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla.En declaraciones a los periodistas, el vicepresidente de la Junta ha apuntado que, en la reunión que han mantenido ambas administraciones, entre las cuatro ubicaciones que se barajaban --dos zonas en Los Bermejales, Palmas Altas y un espacio en la zona de Patrocinio-- se ha señalado como opciones "más razonables" y con más posibilidades "en cuestión de inversión, movilidad y tiempo" la de Patrocinio y Palmas Altas.En ese sentido, Marín ha subrayado la opción de Palmas Altas "ya que no se trataría de construir un recinto sino de adecuar un edificio ya existente" toda vez que ha apuntado que la opción del Patrocinio "duplicaría o triplicaría" el coste y el periodo temporal "se iría a los nueve años". Así, ha especificado que de concretarse la opción de Palmas Altas, la Ciudad de la Justicia de Sevilla estaría lista en torno a los tres o cuatro años en un recinto que "da respuesta a las necesidades" de los sectores profesionales y judiciales y que cuenta con la posibilidad "de ampliarse en un futuro en función de las necesidades que surjan".Con todo, el vicepresidente del Gobierno andaluz, ha indicado que la decisión de la ubicación será en un plazo de tiempo cercano, "ya que Sevilla no puede esperar otros 15 años esta infraestructura", y que será "consensuada" con los sectores profesionales y judiciales "a quienes el alcalde hispalense les trasladarás las cuatro opciones con sus 'pros' y sus 'contras' en una reunión la próxima semana".Preguntado por las inversiones que supondrían las opciones de Patrocinio y Palmas Altas, Marín ha apuntado que la opción de Patrocinio contempla una inversión aproximada de más de 260 millones de euros, mientras que la opción de Palmas Altas "supone una inversión menor al 50 por ciento del coste de Patrocinio". Así, ha reconocido que, según la opción que se decida, se consignará una cantidad u otra para la Ciudad de Justicia de Sevilla en los próximos presupuestos de 2019 y 2020.Igualmente, ha indicado que la ejecución de este proyecto pondrá fin a unos arrendamientos de unas sedes judiciales, que en el ámbito regional, "supone un coste anual de 5,5 millones de euros".Con todo, el vicepresidente ha recalcado que la Ciudad de Justicia es un "proyecto de ciudad" por lo que no está supeditada a una decisión unilateral "de los jueces, de la Junta o del Ayuntamiento". "Va a haber una decisión lo más consensuada posible", ha apostillado."ALTERNATIVAS MÁS COHERENTES QUE EL PRADO"Por su parte, Juan Espadas ha destacado que la reunión de este jueves es "un ejemplo de cooperación institucional ejercido desde la seriedad y la agilidad" ante una "cuestión relevante" como es la Ciudad de la Justicia.Así, el alcalde ha apuntado que este jueves se ha acometido la "primera aproximación en la toma de decisión" que continuará con reuniones con los sectores profesionales y judiciales con el objeto "de tomar la mejor decisión posible" para "tener el mejor emplazamiento y el mejor equipamiento posible".En este aspecto, Espadas ha apuntado que las cuatro opciones barajadas son "alternativas más coherentes" en función "de 'confort' urbano y aprovechamiento del espacio" que la opción del Prado de San Sebastián --alternativa que defienden el colectivo de jueves y la abogacía sevillana-- ya que si se elige esta zona "de alto valor patrimonial" conllevaría a una "acolmatación" de edificios y personas.Con respecto, el primer edil ha puesto en valor la opción de Palmas Altas ya que se trata de un edificio con "unas grandes prestaciones" y con una "calidad técnica superior a las exigencias normales de un edificio" al tiempo que ha recalcado que esta opción cumple "con el principio de integralidad que persigue una ciudad de la justicia".Además, ha subrayado que Palmas Altas tiene un "elemento adicional" que es el cercano complejo comercial 'Lagoh' que ha conllevado una mejora de accesos a esa zona que beneficiaría a la futura Ciudad de la Justicia si ésta se instalase allí.--EUROPA PRESS--