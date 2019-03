Sevilla.- Junta recalca que "no deja de trabajar" para cubrir las nece

La secretaria general para la Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres, ha recalcado que el Gobierno andaluz "conoce las necesidades" de las sedes judiciales de la provincia de Sevilla y "que no va a dejar de trabajar" hasta que se vean "cubiertas".La secretaria general ha realizado este jueves una visita a las autoridades judiciales de Sevilla con el objetivo de ver cómo se encuentran las sedes judiciales y las necesidades que presentan", la cual ha calificado de "muy satisfactoria".En declaraciones a los periodistas, Torres ha indicado que entre las necesidades que le han trasladado se encuentra "la carencia de personal y medios" así como la existencia de "infraestructuras que deben mejorarse" como son "los juzgados de pueblo".En este sentido, la secretaria general ha señalado que desde la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local están "tomando nota" y "estudiando" cómo acometer esas necesidades "en función de lo posible" toda vez que cuentan "con unos medios escasos pues existen presupuestos prorrogados", si bien ha asegurado que no dejan de trabajar "para encontrar una solución".De ese modo, ha asegurado que desde la Consejería van a mantener refuerzos para que puedan salir adelante macrocausas y que "ya" están trabajando en todo lo referente a los nuevos juzgados que se van a crear, previendo "los recursos que se van a necesitar". En esa línea, ha recordado que desde la Junta se pidió al Ministerio de Justicia 25 nuevos órganos judiciales de los que once fueron concedidos y que se esta esperando "una respuesta" desde Justicia a una petición "para acometer cambios".CIUDAD DE LA JUSTICIAPreguntado por la Ciudad de la Justicia de Sevilla, Torres ha apuntado que este tema lleva "enquistado muchos años" y que "es uno de los objetivos" que se ha marcado el actual Gobierno andaluz."Vamos a sacar adelante ese proyecto, de hecho los equipos técnicos tanto de la Consejería como del Ayuntamiento de Sevilla ya han valorado las alternativas para la ubicación que tenemos en los aspectos tanto económico como de tiempo", ha subrayado la secretaria general, al tiempo que ha recordado que este viernes "hay una reunión muy importante entre el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, y el alcalde Sevilla, Juan Espadas, en el Palacio de San Telmo, para ir tomando decisiones".--EUROPA PRESS--