Rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ultima un plan de choque para "reconducir" la gestión del canon de mejora del agua que venga a "cubrir y a financiar las necesidades de infraestructuras hídricas que tiene Andalucía en materia de depuración y saneamiento", y ello después de que el anterior Ejecutivo socialista dejara "sin gastar 511 millones de euros recaudados" a partir de dicho concepto.Así lo ha anunciado este martes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno, en la que la titular del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado del estado de situación del canon de mejora para financiar actuaciones de saneamiento y depuración de aguas declaradas de interés general de la comunidad, creado en 2010 para dar cumplimiento a las directivas europeas 91/271/CEE y 2000/60/CE.Así, la consejera Crespo ha detallado que la Junta de Andalucía ingresa en la actualidad alrededor de 140 millones de euros al año por este concepto, pero ahora "apenas se venían ejecutando unos 30 millones (21,42%) pese al compromiso existente con Europa".Bendodo ha agregado que, por este canon, "se recaudaron 730 millones de euros en ocho años, entre 2011 y 2018", pero "la inversión ejecutada a cargo" del mismo "sólo llegó a 219 millones de euros", por lo que la Junta "dejó de gastar más de 500 millones recaudados" en dicho periodo de tiempo y "no lo invirtió en depuración".El consejero portavoz, no obstante, ha matizado que "esa cifra de inversión se situaría ahora en torno a 380 millones gracias a la agilización que este gobierno ha hecho ya de la gestión y a la suma de partidas comprometidas".La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible "quiere revertir la situación" con el objetivo de "hacer un uso eficiente y transparente del canon del agua priorizando y dando celeridad a aquellas obras en materia de depuración que son fundamentales para el desarrollo de la comunidad".De ahí que se empiece a licitar este mismo año para comprometer alrededor de 400 millones de euros durante el próximo trienio, según explica el Gobierno andaluz, que matiza que, por las características del procedimiento de adjudicación --que suele prolongarse entre siete meses y un año--, las primeras licitaciones no podrán ejecutarse con cargo al presupuesto de 2019, sino al de 2020 y sucesivos.Según las previsiones de la Consejería, durante esta legislatura se elevará al menos hasta 80 millones de euros la cuantía destinada anualmente a depuración, para lo cual "se contempla una mejora cuantitativa y cualitativa del personal destinado tanto a la contratación como al seguimiento y control de las obras"."REFORMAS PUNTUALES" DE LA LEY DE AGUASEn este punto, el Gobierno andaluz se plantea "reformas puntuales" de la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía, a través del Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, al objeto de "tener un mayor grado de aprovechamiento del canon para la ejecución y mejora de infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua competencia de Administración autonómica".La Dirección General de Infraestructuras del Agua va a impulsar asimismo un plan director de saneamiento y depuración con el objetivo de "dotar de transparencia la gestión del canon para que la ciudadanía andaluza conozca el destino exacto de estos ingresos y, también, para que las autoridades europeas verifiquen el compromiso del Gobierno andaluz en el cumplimiento de las directivas".Hasta el momento, se llevan recaudados más de 730 millones desde su origen no sujetos al principio de caja única, por lo que sólo pueden dedicarse al fin para el que se recaudaron, según explican desde la Junta.Bendodo ha insistido en que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) va a dar "prioridad clara" a infraestructuras hídricas competencia de la Administración autonómica, va a "trabajar en coordinación con el resto de administraciones", y a hacer "un uso eficiente y transparente del canon de agua".Además, ha indicado que el Ejecutivo va a planificar "dónde se gasta" el dinero recaudado "ampliando la cobertura" para nuevas actuaciones en el ciclo integral del agua, como relativas a conexiones o tuberías, de modo que no se ciñan únicamente a la depuración."Cada euro recaudado debe estar bien invertido", ha aseverado el portavoz del Gobierno, que al respecto ha alertado de que "hay 103 actuaciones repartidas entre las ocho provincias" andaluzas "inmersas en procesos sancionadores de la Comisión Europea por incumplimiento de depuración y saneamiento".FONDOS EUROPEOSPor otro lado, el portavoz del Gobierno ha comentado que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha elevado al Consejo un informe "exhaustivo" sobre el grado de ejecución de los fondos europeos recibidos por Andalucía.Bendodo ha llamado la atención acerca de que, "después de 30 años y casi 100.000 millones de euros recibidos de fondos europeos, Andalucía sigue siendo 'objetivo 1' para la Unión Europea", lo que significa que "sigue estando en el vagón de cola", por lo que, en su opinión, "algo no se ha hecho bien y nos toca reconducir y priorizar de la mejor forma".En esa línea, el consejero de la Presidencia ha recordado que los fondos europeos "hay que certificarlos y ejecutarlos", y con respecto a los correspondientes al periodo 2014-2020, hay "un problema", y es que "se han perdido ya dos años, 2016 y 2017", y el grado de ejecución se sitúa actualmente en el 19,7%, por lo que "este gobierno no tiene margen de error" y debe "ejecutar cada año lo comprometido al 100% para cumplir nuestros compromisos".Tras enfatizar que "Andalucía no se puede permitir el lujo de que se pierda ni un euro de fondos europeos", y de que quedan "en torno a 6.000 millones por ejecutar" del periodo 2014-2020, Bendodo ha recordado lo acordado por el Ejecutivo andaluz el pasado martes, es decir, el establecimiento de una serie de medidas de seguimiento y reactivación de los distintos programas de fondos europeos para las anualidades 2019 y 2020, incluidos en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el periodo 2014-2020, para la optimización de los distintos fondos de los que se beneficia la región.