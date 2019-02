La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Rui

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha garantizado este miércoles que el nuevo Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) "no va a bajar la guardia en ningún momento en la lucha contra cualquier tipo de violencia machista", mientras que Vox ha insistido en pedir que esa protección se extienda "a todo el ámbito familiar".Así se ha pronunciado Ruiz durante su comparecencia en comisión parlamentaria pare exponer las líneas de actuación de su Consejería en esta nueva legislatura, donde ha garantizado que combatirán la violencia de género "desde todos los frentes posibles, con todos los instrumentos y aplicando la ley andaluza" para terminar "con la violencia y el maltrato físico o social que sufre la mujer en cualquier ámbito", mientras también asegura que "blindará y reforzará" las políticas sociales y de igualdad y mejorará su gestión.Ha asegurado que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Dirección General competente en este ámbito "prestaremos un servicio integral de atención y acogida a víctimas y menores", así como se ha comprometido a impulsar gran acuerdo contra la violencia de género. En concreto, ha dicho que el IAM "será una prioridad hacer efectivos los derechos contemplados en la nueva Ley de Igualdad con la finalidad de mejorar la igualdad de género y suprimir la brecha que existe en diferentes ámbitos", e impulsará medidas para fomentar la conciliación laboral y familiar, como incentivos a las empresas que flexibilicen sus horarios y permitan a los padres y madres con hijos en edad escolar adaptar su jornada, así como la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.En lo relativo a dependencia, pondrá en marcha un Plan de Choque con medidas para atajar el problema de las listas de espera y el número de personas con derecho a prestación pendientes de recibirla, mientras ha explicado que Dirección General de Servicios Sociales coordinará toda la red de Servicios Sociales Comunitarios, la renta mínima, los programas de inserción social, la atención a la comunidad gitana y la integración de las zonas desfavorecidas.Además, ha anunciado la elaboración del III Plan de Infancia y Adolescencia 2021-2025 y ha reiterado su compromiso con la no discriminación de las personas con discapacidad, en la defensa de su autonomía personal y a favor de su plena inclusión social, cuando ha asegurado que impulsará una reforma de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, "contemplando un aumento en la dotación del porcentaje de reserva de plazas en la Oferta Pública de Empleo".También se creará una Comisión permanente de Discapacidad en el Parlamento para analizar y debatir, desde una perspectiva transversal, todas aquellas medidas e iniciativas que los diferentes departamentos del Gobierno andaluz pongan en marcha para mejorar la calidad de vida de estas personas. Y ha anunciado que propondrán una nueva Ley de Juventud, así como ha recalcado su apuesta por el voluntariado y el fomento de la vida asociativa, mientras en lo relativo a cooperación internacional ha explicado que impulsará el II Plan de Cooperación para el Desarrollo (Pacode) 2019-2022.VOX: "LA BRECHA SALARIAL ES UN MITO"Por su parte, el portavoz de Vox en esta comisión, Francisco Serrano, ha considerado que el debate sobre la igualdad debe buscarse desde el artículo 14 de la Constitución para que todo ciudadano consiga sus objetivos "basándonos en los principios de mérito, capacidad y excelencia", para "ponernos a todos en el punto de partida de igualdad independientemente de la edad, sexo, raza u orientación sexual". "Hay que procurar que ganen los mejores", ha agregado antes de apostar por normas de la discriminación positiva pero "sin generalizar, privilegiar ni discriminar a ningún colectivo por el hecho de serlo de forma apriorística porque eso es hacer trampas en esa carrera de méritos y capacidad".Ha rechazado que normas estatales y autonómicas partan de "la inferioridad de la mujer por el hecho de serlo frente al hombre", toda vez que cuestiona la discriminación que sufren las mujeres ya que entiende que esto ocurre cuando "se da desigualdad en una situación de poder y discriminación"."Hoy día la mujer debe ser libre de decidir lo que quiere ser sin que ninguna ideología le diga lo que quiere ser", ha añadido Serrano que ha dicho que las mujeres "no pueden quedar sometidas a una determinada corriente ideológica supremacista o al Estado". Además, ha afirmado que la brecha salarial "es un mito" y ha señalado que el techo de cristal "muchas veces son sus propias preferencias", mientras en la maternidad "hay que fomentar que seamos igual en responsabilidades como padres y madres".El portavoz de Vox ha exigido que "cese del adoctrinamiento en ideología de género y Lgtbi" y que se eduque en "en igualdad" porque "a los niños hay que dejarles que sean libres y que los padres decidan su educación, basada en la igualdad objetiva que marca la Constitución". Y también ha pedido promover institucionalmente la custodia compartida, entre otras medidas.En su segundo turno, Ruiz ha apuntado a Vox que "la libertad es libertad de opciones y hay muchas mujeres que no tienen opciones" por eso "vamos a luchar y nos pondremos de acuerdo cuando veamos políticas para compensar desigualdades", toda vez que ha confiado en que este partido pondrá por encima de todo los intereses de los 400.000 andaluces que lo votaron.PSOE-A INSTA A ROMPER CON VOXSoledad Pérez, del PSOE-A, ha criticado que Cs y el PP-A "blanqueen" a la "ultraderecha de Vox" en el Parlamento, grupo que, a su juicio, ha dicho en su intervención "cosas tremendas". Así, ha exigido a la consejera que proteja "sin ninguna duda" al IAM y las políticas feministas, aunque para eso "tiene que romper con Vox sin ningún tipo de dudas" porque este partido "la van a poner contra las cuerdas y la primera vez será con las cuentas andaluzas".Sobre las líneas planteadas por Ruiz, ha afeado que hable de "un ambicioso plan de reformas" pero no haya concretado más que "medidas que ya están en marcha o contempladas en leyes aprobadas". "Se ha venido arriba", ha ironizado antes de rechazar que desaparezca la dirección general de Participación Ciudadana y Voluntariado o que la de Violencia de Género incluya Diversidad e igualdad de trato pues ve "un batiburrillo mezclar a Lgbti con la violencia machista".Por Adelante Andalucía, la portavoz adjunta del grupo, Ángela Aguilera, ha avisado de que todas las medidas que ha defendido la consejera serán muy difícil ponerlas en práctica "mientras que la tercera pata que sustenta al Gobierno andaluz --por Vox-- no apoye los Presupuestos".Tras considerar que las mujeres deberían tener una consejería específica con rango de vicepresidencia, ha reclamado a Ruiz aclarar si eliminará algún instrumento para este colectivo o las subvenciones que reciben las asociaciones, a la par que ha lamentado la ausencia de medidas para acabar con la brecha salarial o la precarización laboral femenina.María Teresa Pardo, de Cs, ha asegurado que este grupo será "garante" de que no se produzca ningún retroceso en los ámbitos que regula esta Consejería, así como ha reprochado a Vox sus manifestaciones replicando que "el discurso y el diálogo les augura un resultado inerte". Igualmente, ha animado a Adelante que apoye las cuentas andaluzas para que las medidas de esta Consejería puedan ponerse en marcha.En nombre del PP-A, Ana Vanessa García ha saludado que las competencias de violencia de género vuelvan a Igualdad, al tiempo que ha defendido que "mientras siga muriendo una mujer asesinada por el hecho de ser mujer, algo hay que hacer", y que el camino en Andalucía debe ser el marcado por el Pacto de Estado. Ha pedido a Ruiz que el dinero del que se disponga "se gaste", así como que se evalúen los planes que se aprueben.