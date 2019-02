Junta garantiza la subida salarial y los acuerdos firmadoscon los funcionarios de Justicia en el anterior mandato

Reunión de María José Torres y Carlos Rodríguez Sierra con el presiden

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha garantizado este martes el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 27 de noviembre entre los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia con el anterior Gobierno andaluz en la Mesa Sectorial de Personal de Justicia.Así, lo ha explicado el vicepresidente y consejero, Juan Marín, tras la reunión que han mantenido este martes la secretaria general para la Justicia, María José Torres, y el director general de Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra, con los representantes de CSIF, SPJ-USO, STAJ, CCOO y UGT, según ha informado la Junta.En el transcurso de estos encuentros, en los que también ha participado la secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, la secretaria general para la Justicia ha trasladado a los sindicatos que el acuerdo se elevará al Consejo de Gobierno para su ratificación, ya que este trámite no se llevó a cabo en la pasadalegislatura.De este modo, la solución adoptada pasa por la aprobación de unamodificación presupuestaria de 4.187.274 euros para el presente ejercicio y que permitirá el abono de la subida salarial consensuada. El incremento salarial se hará efectivo con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019.Asimismo, en los presupuestos que se elaboren para los ejercicios 2020 y 2021 se incluirá otra partida con la misma cuantía y una tercera de 2.392.728 euros, respectivamente.Los informes elaborados por la Consejería de Hacienda confirmaron que no había disponibilidad presupuestaria en los presupuestos prorrogados en 2018. Sin embargo, según ha señalado Marín, con esta modificación presupuestaria "se va a garantizar el pago" de esta subida salarial."Hemos hecho lo que había que hacer para dar seguridad a este acuerdo y elevarlo al Consejo de Gobierno", ha destacado.Marín ha añadido que los acuerdos suscritos por el anterior Gobierno andaluz era "un compromiso político que no había sido refrendado por el Consejo de Gobierno, no había nada documentado". El consejero ha dado las instrucciones necesarias para "poner en marcha ese acuerdo y hacer las modificaciones presupuestarias", que evitarán tener que esperar a la aprobación de los presupuestos de 2019 para poder ejecutar la subida salarial.--EUROPA PRESS--