Junta estima que la recaudación del impuesto de sucesiones caerá un 6,3% hasta 266,5 millones con la bonificación al 99%

Junta acusa al anterior Gobierno de no ejecutar 2.100 millones de gast

La Junta de Andalucía estima que la aplicación de la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad autónoma supondrá un descenso del 6,3% de la recaudación de dicho tributo, de forma que la previsión de recaudación total del mismo se sitúa en 266,5 millones de euros.Así lo ha detallado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en una comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo a propósito de esta cuestión a petición del PSOE-A, donde ha defendido que la recaudación total que se calcula con la aplicación de esta bonificación "desmonta el argumento de que existe una merma significativa para la Administración" como consecuencia de esa medida.El consejero ha indicado que para el actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "resulta prioritario iniciar actuaciones de manera inmediata para dar cumplimento de la promesa de la bonificación al 99%" en el impuesto de sucesiones y donaciones "entre cónyuges y parientes directos, y aspirar a ampliarla siempre y cuando el equilibrio presupuestario lo permita, porque el objetivo debe ser siempre que se pueda bajar impuestos".Bravo ha subrayado que, sin esa bonificación al 99%, los andaluces se sitúan "entre los españoles que más impuestos pagan por esta figura" tributaria, lo cual no sólo genera "un agravio comparativo", sino que es "causa de pérdida de recaudación en otros gravámenes de mayor calado".El consejero ha realizado una defensa de la política de bajar impuestos para "dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos" y que "ellos mismos decidan libremente" en qué quieren destinarlo. Sobre el caso concreto del impuesto de sucesiones y donaciones, ha incidido en que "la mayoría de comunidades autónomas ha optado por liberar a los ciudadanos de este tributo en el ámbito familiar". En esa línea, ha dicho que el Gobierno andaluz "quiere proteger al máximo al núcleo familiar"."PRÁCTICA ELIMINACIÓN DEL GRAVAMEN"Tras incidir en que esa bonificación permite la "práctica eliminación del gravamen" tanto en lo que respecta a donaciones como a sucesiones, el consejero ha detallado que, según una estimación inicial, esta medida supondrá "una reducción en los ingresos de la Administración andaluza de 38 millones de euros al año" y "un ahorro que beneficiará a más de 10.000 contribuyentes andaluces".No obstante, ha aclarado que "esta cifra se corresponde con el impacto normativo, bajo el supuesto de que todas las operaciones registradas en un ejercicio se devengasen en un año natural, pero eso no va a hacer así".De esta manera, ha puntualizado que, "si hacemos el cálculo teniendo en cuenta la gestión recaudatoria en la que influyen factores diversos, la disminución para las arcas públicas resulta incluso inferior", de forma que "la caída de ingresos para 2019 se calcula que rondaría los 18 millones de euros", y "el descenso de ingresos para la administración tendría menor impacto en los años sucesivos, de 15 millones en 2020 y 8,7 millones en 2021.El consejero ha advertido de que ahí "no está cuantificado" el "incremento" de operaciones de donaciones que en otras comunidades se ha producido a raíz de realizar una bonificación como la propuesta por la Junta, que con ella quiere "hacer a Andalucía una comunidad atractiva para la inversión" y que no sea un "infierno fiscal", según ha subrayado.PSOE-A LAMENTA LA "DEMAGOGIA" EN TORNO AL IMPUESTOPor su parte, el diputado del PSOE-A Antonio Ramírez de Arellano ha acusado al consejero de haber anunciado un "masivo recorte", ha recordado que el citado impuesto está mencionado en el Estatuto de Autonomía, y ha defendido que "durante mucho tiempo se ha trabajado por parte del Gobierno" de la Junta, entonces en manos socialistas, en "rebajar algunos impuestos teniendo en cuenta la progresividad".El también exconsejero de Hacienda ha señalado que hay mucha "demagogia" en torno a lo que es una "cuestión de mucho fondo", y por eso ha pedido "rigor", porque "se usa una terminología que confunde a los ciudadanos".Ramírez de Arellano ha subrayado que el PP "no bajó los impuestos" con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y ha animado a que "se regule una normativa nacional" si se cree que no deben existir impuestos como el de sucesiones y donaciones.El consejero ha replicado defendiendo que a él no le faltan ni el "rigor" ni la "seriedad", y ha subrayado que "vamos a eliminar todo el gasto superfluo para poderlo destinar a educación, sanidad, empleo y a bajar impuestos".También ha querido dejarle claro al diputado socialista que mientras esté como consejero "estaré tendiéndole la mano", y le pedirá "que me ayude, que colabore conmigo".PROPOSICIÓN NO DE LEYPor otro lado, la comisión de Hacienda ha aprobado parcialmente este miércoles una proposición no de ley (PNL) planteada por Vox y con dos puntos fruto de sendas enmiendas transaccionadas con el PP-A con la que, por un lado, se acuerda instar al Gobierno andaluz a "establecer de manera urgente y prioritaria, por decreto antes de la finalización del actual periodo de sesiones, una bonificación del 99% de la cuota del impuesto de sucesiones para herederos directos de los grupos 1 y 2, y estudiar en el mismo periodo aquellas medidas tendentes a establecer la regulación de nuevos beneficios fiscales para los grupos 3 y 4".Igualmente, y con los mismos votos a favor de PP-A, Cs y Vox, y el rechazo de PSOE-A y Adelante Andalucía, la comisión ha acordado instar al Gobierno a establecer de manera urgente y prioritaria, por decreto antes de la finalización del actual periodo de sesiones, una bonificación del 99% de la cuota del impuesto de donaciones en favor de los parientes de los grupos 1 y 2, y estudiar en el mismo periodo aquellas medidas tendentes a establecer la regulación de nuevos beneficios fiscales para los grupos 3 y 4.--EUROPA PRESS--