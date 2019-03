Rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno

El Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) ha denunciado este martes que el anterior gobierno socialista "no ejecutaba ni en tiempo ni en forma" los fondos que recibía de la Unión Europea (UE), si bien ha anunciado que ahora "agilizará los trámites" a fin de gastar los referidos fondos y "no desperdiciar ni un solo céntimo que sirva para sacar a Andalucía del vagón de cola en el que llevamos los últimos años".Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha concretado que la comunidad autónoma ha recibido desde 1986 más de 100.000 millones de euros en fondos de la UE pero, sin embargo, "no hemos conseguido tras tantos años ni con esa lluvia de dinero salir de la división de las regiones más pobres de Europa"."En el 2018 nuestra comunidad autónoma regresó a la categoría de las regiones menos desarrolladas de Europa tras ocupar durante seis años el grupo de regiones en desarrollo", ha lamentado Bendodo, que ha apuntado que durante todos estos años "hemos dado pasos hacia atrás en vez de hacia delante".Después de que el anterior consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, haya afirmado en un comentario en Twitter que "el nivel de ejecución de Andalucía es correcto y similar al del Estado" y que "el marco se comenzó a ejecutar en 2016 y se pueden imputar gastos hasta 2023"; el portavoz del Ejecutivo ha dicho que estaría "encantado" de debatir con este dirigente socialista porque "se le van a caer todos los argumentos". "Las cifras que he dado dudo que tenga explicación por su parte y menos en un tuit", ha remachado Bendodo.Y es que, según ha censurado el consejero de Presidencia, "los socialistas nos han dejado, después de 37 años de gobierno a Andalucía, como una de las regiones más pobres de Europa a pesar de los cien mil millones de euros de fondos europeos que hemos recibido", unos fondos que "no se ejecutaban ni en tiempo ni en forma".Por todo, para dar una solución a esta situación, Bendodo ha explicado que el Ejecutivo del PP-A y Cs trabaja "desde ya" en agilizar todos los procedimientos "para gastar los fondos europeos recibidos". "Intentaremos hacerlo al 100 pero la herencia es malísima y la mala gestión, palpable", ha apostillado."Vamos a demostrar capacidad de gestión para gastarlo, y vamos a trabajar para no desperdiciar ni un solo céntimo que sirva para sacar a Andalucía del vagón de cola en el que llevamos los últimos años", ha zanjado el portavoz del Gobierno andaluz.