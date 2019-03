8M.- Junta Defiende "La Libertad" Para Manifestarse O No Y Rechaza "El

El Gobierno andaluz ha defendido este martes "la libertad" de los ciudadanos a la hora de decidir si quieren acudir o no a las manifestaciones convocadas para el 8M, Día Internacional de la Mujer, o incluso secundar la huelga, al tiempo que ha rechazado "el uso partidista" que desde determinadas formaciones pretende hacerse de esta fecha.Así se ha pronunciado el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha mostrado el "apoyo total" del Ejecutivo andaluz a la lucha en favor de la igualdad entre hombres y mujeres."Somos un gobierno que respetamos de manera absoluta el derecho a la huelga y las manifestaciones y un gobierno que cree en la libertad de las personas", ha subrayado Bendodo. "El que quiera ir a la manifestación, que vaya; el que quiera hacer huelga, que la haga; y el que no quiera, que no lo haga", ha añadido.Junto a ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado durante su reunión una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, en la que se garantiza que el Ejecutivo liderado por Juanma Moreno destinará todos los esfuerzos y recursos a su alcance para acabar con la lacra de la violencia de género y se insta a los grupos parlamentarios a estar unidos para poder erradicarla.En el citado documento, se afirma también que el progreso económico y social de Andalucía y España pasa por aprovechar el potencial de las mujeres y se destaca que la conciliación solo será real cuando exista un compromiso compartido por hombres y mujeres.Para el Gobierno andaluz, el avance hacia una sociedad plenamente igualitaria es una cuestión de justicia y ninguna sociedad democrática y de derecho puede "permitirse el lujo de dar la espalda a la mitad de la población". "El progreso económico y social de Andalucía y España pasa necesariamente por aprovechar el potencial de las mujeres y el compromiso del nuevo Gobierno andaluz para tal fin es firme y decidido", se añade.En este camino, la conciliación y la corresponsabilidad tienen y deben jugar, según el nuevo Gobierno, un papel fundamental. En su opinión, la conciliación real y efectiva sólo se alcanzará cuando sea un compromiso adquirido y compartido, por igual, por mujeres y hombres. "Solo así la mejora del acceso de las mujeres al empleo, a la promoción, a la formación, así como la ruptura de los techos de cristal y de la brecha salarial estarán más cerca de hacerse realidad", se destaca en la declaración institucional.Junto a ello, el Gobierno andaluz considera que la conciliación laboral y familiar es hoy por hoy uno de los "grandes retos" y que la coeducación y la transversalidad serán claves. En este acuerdo social, cree indispensable abrir nuevas sendas, "con mayor recorrido y trascendencia para la ciudadanía".Según subraya, su plena implementación necesitará del esfuerzo no sólo de la Junta de Andalucía, sino también de los partidos políticos, los agentes sociales y empresariales, el tejido asociativo y la sociedad en su conjunto. "Ésta es una lucha ineludible de mujeres y hombres porque la igualdad es una bandera que debemos enarbolar todos, desde luego este Gobierno, con su presidente al frente, así lo hará", defiende el Ejecutivo andaluz.Así, tras apuntar que la desigualdad "no es una impresión subjetiva, sino una realidad para millones de mujeres en todo el mundo, también en Andalucía", el Gobierno andaluz señala que pese a las muchas conquistas y avances logrados en los últimos tiempos, "las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el desempeño del mismo trabajo, continúan dedicando más tiempo a las tareas del hogar y al cuidado de la familia, lideran la contratación a tiempo parcial, sufren mayor precarización laboral y la ocupación de puestos de gestión y dirección aún es residual"."No podemos conformarnos con una igualdad formal, reconocida en las leyes, pero sin una efectividad clara y real en el día a día de las mujeres, una desigualdad que tiene en la violencia machista su consecuencia más cruel y dramática", sostiene el Gobierno andaluz, que precisa que en lo que va de año, nueve mujeres han sido asesinadas en España, "una lacra contra la que vamos a destinar todos los esfuerzos y recursos a nuestro alcance y frente a la que todos los grupos del arco parlamentario debemos estar unidos con el objetivo último de conseguir su erradicación".--EUROPA PRESS--