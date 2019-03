Junta crea un grupo de trabajo sobre las condiciones de centros de pro

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado este jueves que su departamento ha creado un grupo de trabajo con las asociaciones del sector sobre las condiciones de los centros de protección de menores, ya que, a su juicio, son "absolutamente mejorables", con situaciones "que no son las deseadas".En una comparecencia en comisión parlamentaria, a petición de Adelante Andalucía, Ruiz ha explicado que desde su departamento se está realizado un diagnóstico de la situación y ya se han mantenido reuniones en esta materia con representantes sindicales para analizar y mejorar las condiciones del programa de acogimiento residencial de menores.Tras apuntar que uno de los primeros objetivos es revisar el precio-plaza y los ratios de personal, la consejera del ramo también ha señalado la necesidad de adecuar los espacios para el acogimiento residencial y llevar a cabo un plan de formación continua para los profesionales, así como también una evaluación de todo el proceso y una inspección adecuada.Ruiz ha criticado que este sistema no se haya evaluado desde 2012, un periodo en el que "se podrían haber hecho planes de mejora". Según ha precisado, la Junta cuenta con 202 centros de protección de menores que disponen de 2.403 plazas. 20 centros son de titularidad pública y 182, de titularidad privada con entidades sin ánimo de lucro.Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía María Vanessa García ha denunciado que desde 2012 hasta la actualidad se ha producido una "precarización progresiva" del sistema de protección de menores que perjudica tanto a los menores como a los trabajadores de este sector, que cuentan con "importantes carencias" de recursos en los centros.Según ha relatado García, en 2012 se aprobaron unas nuevas líneas de actuación "sin previa consulta ni consenso con los agentes afectados" que supuso "ajustes y recortes presupuestarios" en los citados centros, reduciendo el número de educadores y profesionales, además de abaratar las contrataciones.Junto a ello, la diputada de Adelante Andalucía ha alertado de unas jornadas de trabajo "interminables" para estos trabajadores con sueldos bajos y continuos despidos por la no renovación de los contratos, lo que afecta a la relación emocional que este personal adquiere con los menores.Se une además que los propios equipos educativos tienen que asumir tareas que exceden de sus competencias como la limpieza en los centros, que en ocasiones también realizan los menores, ha afirmado García, quien ha reclamado a la consejera del ramo que lleve a cabo medidas para garantizar que se cumpla la normativa laboral en estos centros.