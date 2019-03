Junta aumenta su participación en el consorcio para el acelerador de partículas Ifmif-Dones

Economía.- Junta dice que el estudio pedido a la Airef busca "mejorar

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha asegurado este jueves que el apoyo de su departamento a la candidatura de Granada como sede del acelerador de partículas Ifmif-Dones "es incondicional", por lo que desde la Consejería se ha ampliado la participación en el consorcio con el Ministerio de Ciencia que gestionará el emplazamiento del proyecto, pasando de un 33 por ciento inicial al actual 50 por ciento.En comisión parlamentaria, el consejero ha señalado que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía "ha conseguido en un mes avanzar lo que no se había hecho en años anteriores", y se hace "desde el convencimiento de que este proyecto va a suponer el espaldarazo definitivo para consolidar a Andalucía como territorio del conocimiento".El compromiso del nuevo Gobierno andaluz por esta candidatura, "que es la apuesta europea frente a la opción de Japón para hacerse con este proyecto estratégico internacional", se traduce, según Velasco, en "un aumento de la inversión prevista en el consorcio que se está creando para preparar el emplazamiento de la infraestructura en el municipio de Escúzar".Así, ha recalcado el consejero, la fase de preparación para el emplazamiento en el periodo de 2019/2023, "conlleva una inversión total de 28 millones de euros, de los cuales 22,4 millones serán sufragados por fondos Feder, y 5,6 millones serán cofinaciados por la Junta de Andalucía, que aumenta su participación hasta gestionar el 50 por ciento con el Ministerio de Ciencia". Dicho consorcio, ha avanzado Velasco, "se está ultimando, y tenemos reuniones previstas esta semana en Madrid para avanzar en ello".El consejero ha señalado, además, que al desembolso consignado para el emplazamiento hay que sumarle el pago, también al 50 por ciento, de los 4,2 millones de gastos corrientes que se van a generar durante este periodo de 2019 a 2023 y que no son financiables mediante fondos Feder.Velasco ha puesto en valor la candidatura de Granada afirmando que es "sólida y que cuenta con muchas posibilidades", y ha recordado que este proyecto, "que está orientado a la construcción de una fuente de neutrones necesaria para crear los materiales que se utilizarán en los futuros reactores de fusión nuclear", va a ser definitivo para "el desarrollo de una fuente de energía alternativa, más limpia e ilimitada".El proyecto Ifmif-Dones se enmarca en la misión de la Empresa Común Europea 'Fusion for Energy', y es una iniciativa complementaria al proyecto Termonuclear Experimental Internacional (ITER), que se está construyendo en el sur de Francia y tiene como fin la obtención de una nueva fuente de energía basada en la fusión nuclear con fines comerciales. En este proyecto participan la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Rusia, China y Corea del Sur.--EUROPA PRESS--