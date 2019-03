Junta anuncia que el Consejo Andaluz de Memoria Histórica se reunirá este mes y que hablará con familias

Memoria.- Junta anuncia que el Consejo Andaluz de Memoria Histórica se

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles que el Consejo Andaluz de Memoria Histórica y Democrática se reunirá en este mes y ha garantizado que ella hablará con asociaciones y con familiares de víctimas.En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV) recogidas por Europa Press, ha querido dejar claro que "todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus seres queridos" y que, en este sentido, no se va a paralizar ninguna de las actuaciones que están en marcha.Del Pozo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias de las víctimas, apuntando que el nuevo Gobierno andaluz no va a paralizar nada, sino que se va a cumplir la Ley de Memoria Histórica y Democrática que está en vigor en este momento: "Las leyes están para cumplirlas, ningún gobierno puede dejar de cumplir una ley".Ha indicado que próximamente se va a firmar un convenio para continuar los trabajos en la fosa de Pico Reja, en Sevilla.En cuanto a la próxima reunión del Consejo Andaluz de Memoria, ha señalado que se va a debatir el plan cuatrianual que está en el Parlamento, mientras que se van a abordar los programas que hay en marcha y el desarrollo reglamentario que falta.Del Pozo ha expresado además que va a procurar cumplir con los objetivos presupuestarios y que haya una ejecución de los presupuestos destinados a memoria. Ha apuntado que el pasado año, con el anterior Gobierno del PSOE-A, se dejó de ejecutar el 52 por ciento del presupuesto de Memoria.Ha insistido en que su objetivo es que se cumpla la ley vigente, apuntando que no se trata de llevar al Parlamento la ley de la nueva mayoría que sustituya a la ley de la mayoría anterior. No obstante, ha señalado que si todos los grupos se ponen de acuerdo para aprobar una ley de concordia, pues "adelante".En cuanto al hecho de que Vox haya demandado la derogación de la actual Ley de Memoria, ha manifestado que ese partido "sabe perfectamente que las leyes están para cumplirlas y que mientras tengamos esta ley, es para cumplirla".--EUROPA PRESS--