Primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha querido dejar claro este miércoles que la decisión sobre el proyecto de Gas Natural en Doñana está en manos del Gobierno central, y ha insistido en que dicho proyecto debería abordarse en su conjunto y no en cuatro subproyectos. Crespo ha acusado además al PSOE-A de buscar la "confrontación" en relación con este asunto y le ha aconsejado que haga "autocrítica" de lo que hizo cuando estaba en la Junta.Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, Crespo ha expresado que es necesario el cambio de mentalidad con respecto al Parque Nacional, y ha insistido en demandar a las fuerzas políticas andaluzas que ayuden a hablar de Doñana en positivo, lo que no es un eslogan para los andaluces y españoles, "sino que es una necesidad".Ha considerado que hay que unir esfuerzos y transmitir una imagen unida en torno al Parque Nacional de Doñana, de manera que ha abogado por un "gran acuerdo" de todas las fuerzas políticas en torno a este espacio.En relación con el proyecto de Gas Natural en Doñana, ha señalado que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez es que se está "tomando su tiempo" para garantizar la máxima seguridad jurídica ante posibles reclamaciones cifradas en 300 millones de euros.La consejera ha garantizado que la Junta siempre va a cooperar con el Gobierno central, sobre todo, ante el asunto del gas o de los acuíferos. Ha manifestado que el Ejecutivo nacional es el que tiene que dar una solución sobre el asunto del proyecto de Gas Natural de Doñana.Asimismo, ha señalado que la Junta es partidaria de que se valore el proyecto del gas en su conjunto y no en cuatro subproyectos diferentes.Ha acusado al PSOE-A de intentar adjudicar al nuevo Gobierno andaluz, que lleva sólo unos dos meses, una cuestión que los gobiernos socialistas en la Junta no supieron afrontar y cayeron en "contradicciones" permanentes. Crespo ha insistido en que la decisión sobre el gas está en el Gobierno central.Carmen Crespo ha acusado al PSOE-A de intentar hacer "confrontación" con la joya natural que es Doñana y que cumple su 50 aniversario de la declaración como parque nacional en este año. "Más Doñana y menos demagogia, y más trabajo conjunto", ha pedido al PSOE-A.Crespo ha explicado que el nuevo Gobierno andaluz ya está trabajando en Doñana, por ejemplo en materia de restauración, mientras que están previstas actuaciones en repoblación y conservación de la biodiversidadPor su parte, el diputado del PSOE-A Gerardo Sánchez ha manifestado que los socialistas siempre han defendido que Doñana necesitaba una atención especial y así lo hicieron los gobiernos socialistas en la Junta.Ha querido dejar claro que el PSOE-A siempre estará en un acuerdo por Doñana porque este espacio natural le preocupa mucho, pero ha advertido a la Junta de que comprometerse con Doñana es defender ese espacio de las amenazas y trabajar para frenar la "salvajada" que supone el proyecto de almacenamiento de gas en su entorno. Ha pedido al Gobierno andaluz que no mire a Doñana con "los ojos del negocio".--EUROPA PRESS--