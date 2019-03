Rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno

El Gobierno andaluz ha garantizado este martes que el modelo de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) "se va a mejorar" y si para ello hay que modificarlo vía decreto, "se hará" pero esta "es la segunda opción" dado que la primera "es intentar acordarlo con todos los grupos parlamentarios", a los que va a trasladar en los próximos días una propuesta oficial al respecto.Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, que ha incidido que el decreto "es un mecanismo que prevé la ley" si bien ha aclarado que "si la voluntad del Gobierno andaluz fuera gobernar vía decreto como hace el Gobierno socialista de la Nación no nos sentaríamos a negociar con los grupos como hacemos".Ha explicado que él mismo junto al vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, han mantenido una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios "para escuchar y ver el modelo de RTVA que queremos".Tras apuntar que no han tenido respuesta por su parte, Bendodo ha avanzado que desde el Gobierno andaluz van a trasladar ya la propuesta oficialmente "y empezamos trabajar en los próximos días"."El modelo de la RTVA se va a mejorar y si para ello hay que modificarlo vía decreto, se hará pero es la segunda opción, la primera es intentar acordarlo con todos los grupos", ha zanjado el portavoz al respecto.NO SUBIRÁ LOS SUELDOS DE ALTOS CARGOSDe otro lado, preguntado por el hecho de que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, haya afirmado en una entrevista que los "altos cargos y consejeros cobran poco" subrayando que "si quieres a los mejores, o les pagas bien o no vienen", Bendodo ha señalado que esta es "la opinión personal" del dirigente de Cs y que la respeta.Asimismo, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz ha garantizado que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno no contempla hacer ninguna revisión de subidas de salarios a los altos cargos de la Administración andaluza.--EUROPA PRESS--