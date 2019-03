Juan Carlos Marín renueva su cargo como presidente de Anefhop en Andalucía

Juan Carlos Marín renueva su cargo como presidente de Anefhop en Andal

La Asamblea Regional de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop) en Andalucía, celebrada este jueves en Sevilla, ha reelegido a Juan Carlos Marín como presidente regional.La reunión ha contado con la presencia del 87 por ciento de los miembros de esta Asociación, según ha destacado en una nota de prensa Anefhop.El encuentro anual ha sido inaugurado por Marín Recio, que ha aprovechado la presencia en el mismo del Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Jaime Raynaud Soto, para destacar que "Andalucía posee un sector de enorme valor que hay que potenciar" y ha defendido "la labor que viene realizando la asociación en este tiempo".Además, Anefhop ha señalado que Jaime Raynaud ha destacado que "Andalucía presenta un problema de convergencia con Europa, España e, incluso, Andalucía" y ha detallado como sus objetivos principales "no estorbar a la iniciativa privada, simplificar los procedimientos y procesos", así como "fomentar la iniciativa público/privada para reactivar la economía".También ha aprovechado para anunciar su intención de que, "en relación a los fondos europeos, no se pierda ni un euro por falta de tramitación" y ha indicado que se dirigirán a "tecnología, I+D+i, Medioambiente y ferrocarril, fundamentalmente"."Nos enfrentamos a una situación complicada con alto endeudamiento y altas reclamaciones por obras paralizadas desde hace muchos años", ha comentado. Asimismo, Raynaud ha afirmado "estar como en casa porque he trabajado en el pasado en el sector del hormigón y los áridos y mi deseo es colaborar con la labor que realiza Anefhop en Andalucía".En el transcurso de la Asamblea se ha puesto de relieve que Andalucía es "la segunda comunidad autónoma en consumo de hormigón, solo por detrás de Cataluña". No obstante, también se ha advertido que, según las últimas estadísticas, está creciendo por debajo de la media nacional "por falta de obra pública y menor iniciativa privada que los grandes centros de consumo (Cataluña y Madrid)", según ha explicado el director general de Anefhop, Carlos Peraita, durante su intervención, en la que hablado sobre 'Renovación de enfoque e intensificación de los servicios de Anefhop'.Peraita ha destacado que en esta comunidad existe "un exceso de plantas si lo comparamos con otras zonas de España, posiblemente debido a la dispersión geográfica", pero también por lo que él ha denominado "menudeo" (plantas que no tienen producción continua). "Este hecho está perjudicando mucho las productividades de las plantas y por tanto su rendimiento económico", ha apuntado.El director general ha aprovechado para pedir a la Administración que "permita al sector mejorar, encargándose de inspeccionar las plantas que no llegan a cumplir los mínimos exigidos, por ejemplo, por el Hormigón Expert". Según él, "las plantas que cumplen están identificadas y suelen recibir inspecciones y exigencias, mientras que las que incumplen, muchas veces están sin identificar y no llegan a tener ningún tipo de control".Al mismo tiempo, ha lanzado una oferta de colaboración a las instituciones públicas y ha señalado "se quiere colaborar con la Administración para contribuir a la mejora".Aparte de la intervención del director general, el acto ha contado con una ponencia en la que el delegado de Anefhop en Andalucía, José María Carrau, ha comentado las novedades técnicas que se avecinan con la próxima aprobación del Real Decreto de control de producción y el nuevo Código Estructural. Además, Carrau y Fernando Gómez Pajuelo, adjunto a la delegación de Anefhop en Andalucía, han realizado un resumen de las actividades más destacadas llevadas a cabo por la Delegación.Antes de la elección del presidente y los nuevos vocales, Miguel Ángel Peris de Elúa, de Peris Correduría de Seguros S.A., ha disertado sobre los seguros en la industria del hormigón preparado.--EUROPA PRESS--