Javier Moyano renuncia a su acta de concejal por Cs en el Ayuntamiento de Sevilla

El concejal de Ciudadanos Javier Moyano

Después de que Ciudadanos comunicase a su portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, que no repetiría como candidato a la Alcaldía hispalense de cara a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, siendo finalmente nombrado delegado territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Sevilla, el concejal de Cs en el Consistorio hispalense Javier Moyano ha renunciado a su acta de concejal.En un comunicado publicado en su perfil en la red social Twitter y avanzado por Viva Sevilla, Moyano anuncia que ha renunciado a su acta de edil y ha finalizado una "etapa inolvidable" como concejal al ser "un honor representar a los sevillanos".En su escrito, agradece el apoyo a quienes han "construido el proyecto de Cs en Sevilla, especialmente a todo el grupo municipal y a Javier Millán", quien abandona también la esfera municipal tras informarle el partido que no repetiría como candidato. "Es el momento de dar un paso al lado. Seguiré apoyando el gran proyecto común de Ciudadanos como afiliado de base", señala Moyano en su escrito, indicando que regresa a su profesión "orgulloso de haber servido a Sevilla", según este documento recogido por Europa Press.La renuncia de Moyano acontece en un contexto en el que Cs comunicaba a Millán que no repetiría como candidato a la Alcaldía, toda vez que el pasado mes de diciembre, él mismo denunciaba que estaba siendo objeto de una "cacería política, un acoso y derribo" por su testimonio en el juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía destinó fondos públicos a incentivar expedientes de regulación de empleo (ERE) marcados por irregularidades e ilegalidades y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.Antes de que Cs tomase dicha decisión, además, había trascendido una grabación de una conversación de 2017 en la que Millán exponía sus diferencias con la diputada nacional de la formación naranja Virginia Salmerón y consideraba que CS se estaba transformando "en una pandilla de amigos", si bien Millán alegó que se trataba de una "conversación privada sacada de contexto", pidiendo "disculpas" públicas por el contenido de la misma.--EUROPA PRESS--