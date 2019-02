El consejero de Educación y Deporte ha mantenido este miércoles un encuentro con Amelia Romero, Caridad García y Amparo Jiménez, las jugadoras andaluzas que han hecho historia al conquistar el primer Europeo de fútbol sala como integrantes de la selección española.Las gaditanas Amelia Romero y Caridad García, y la sevillana Amparo Jiménez, integrantes de la selección española que conquistó el pasado 17 de febrero la primera edición del Campeonato de Europa de fútbol sala en Portugal, han sido recibidas este miércoles por Javier Imbroda, que les ha trasladado el "orgullo y reconocimiento" de Andalucía por este triunfo histórico."Queremos trasladaros nuestra enhorabuena, nuestra cercanía y nuestro orgulloso, que supierais que estamos aquí, que sepáis de nuestra felicidad por lo bien representada que está Andalucía en esa selección española campeona de Europa", ha dicho el consejero, en un acto en el que ha participado Amparo Jiménez por videoconferencia desde Italia, donde desarrolla su carrera deportiva desde hace seis años."Este consejero y esta consejería estarán cerca vuestra, los que somos deportistas conocemos los momentos de alegría como el que vivís vosotras, pero también hay otros momentos en los que no ganamos y en esos estamos más solos, está la familia y los amigos, y eso forma parte del deporte, que es ganar, perder, levantarse y luchar", ha añadido el consejero."Me ha encantado conoceros y compartir con vosotras este ratito, que no tiene otra intención que reconocer vuestro triunfo, que sepáis de nuestra felicidad por lo bien que nos representáis a los andaluces, en la victoria y en la derrota, porque eso es el deporte y sabemos lo que es, hay momentos de alegría y momentos duros. Este es para celebrar".Amparo Jiménez ha dicho que "para nosotras también es un premio este reconocimiento de Andalucía después de lo que hemos conseguido". El consejero se ha interesado por su experiencia en Italia. "Soy de las pocas afortunadas que ahora mismo puedo vivir del deporte. Está claro que no soy profesional, pero por ahora me dedico al fútbol sala. Tengo la carrera de Educación Física que hice en la Pablo de Olavide, los estudios los tengo, hago cursos de italiano, y online de todo tipo. Entreno también a niñas pequeñas en Italia, intentando alzar la cantera, porque aquí se trabaja menos la formación que en España y así aportar mi granito de arena a este deporte".En el acto han acompañado al consejero el Secretario General para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Eduardo Herrera; el presidente de la Comisión Andaluza de Fútbol Sala, Pablo Lozano; y el directivo de la RFAF Antonio Gordo, además de familiares de las jugadoras.--EUROPA PRESS--