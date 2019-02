Javier Fesser, director ganador del Goya a la Mejor Película por 'Campeones', ha ensalzado el cambio que ha provocado esta película desde su estreno el año pasado ya que "antes de ese momento se hablaba de discapacitados". "Ahora se habla de personas con capacidades diferentes. Se ha acuñado un nuevo término: Campeones", ha enfatizado.En su discurso, acompañado por todo el elenco y el equipo de baloncesto que inspiró esta historia de superación, Fesser ha dado las gracias "a todo el universo de las personas con discapacidad" y ha expresado su "enorme felicidad" por el nuevo término acuñado por Campeones, que también engloba a "las personas capaces de defendir aquello que aman y lo que creen".Además, ha dado las gracias a todos los protagonistas por incluirles "en un mundo que sale del corazón y no de la cabeza". En ese momento, han subido al escenario "todos los que han formado parte" de este proyecto, con un gran abrazo entre las actrices Gloria Ramos y Loles León. "Gracias por darnos una oportunidad", ha exclamado uno de ellos.Antes de su discurso, el productor Luis Manso ha manifestado su "felicidad" por lo "difícil que se había puesto la noche", con premios muy repartidos entre todos los nominados, y ha ironizado: "No siempre lo importante es ganar". En cualquier caso, ha reconocido que esta película "no ha dejado de dar alegrias".Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al Ministerio de Cultura "para que películas como estas sean posible". "El cine sirve", ha apostillado, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de "amar el arte y las cosas bellas y respetar a todo el mundo sea como sea".El galardón ha sido entregado por Pedro Almodóvar, acompañado por Rossy de Palma, Loles León y Julieta Serrano. El director manchego ha recordado en su discurso a Chus Lampreave y Fernando Guillén.--EUROPA PRESS--