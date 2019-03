Izquierda Andalucista no pedirá el voto para Unidas Podemos y lamenta que Adelante no concurra a estas elecciones

Izquierda Andalucista, una de las dos fuerzas minoritarias que junto a Primavera Andaluza se sumó a Podemos Andalucía e IULV-CA en Adelante Andalucía, la confluencia con la que concurrieron a las pasadas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, ha anunciado que para los comicios generales del 28 de abril no apoyarán ni pedirán el voto expresamente para Unidas Podemos porque "no es un proyecto que represente ni defienda los intereses de Andalucía".En un comunicado, recogido por Europa Press, la Coordinadora Nacional de Izquierda Andalucista explica que ha "redoblado esfuerzos" para que Adelante Andalucía, como tal coalición, se presentara a las elecciones generales del 28A "para sentar en el Congreso a un grupo parlamentario de mujeres y hombres de exclusiva obediencia andaluza que pusieran voz a las expectativas y reivindicaciones del pueblo andaluz ante una legislatura llena de incertidumbre".No obstante, lamenta que Podemos Andalucía e IULV-CA "han desestimado esa opción" y ha considerado que es "una decepción que no se haya encontrado ninguna fórmula para presentar candidaturas de obediencia andaluza que pudiera tener grupo o subgrupo propio al igual que ha pasado en la recientes legislaturas con las confluencias catalana, gallega o valenciana"."No tiene sentido estar ligados políticamente a una candidatura que no tiene clara vocación andaluza", agrega Izquierda Andalucista, que argumenta que no apoyará ni pedirá el voto expresamente para Unidas Podemos "ya que no es un proyecto que represente ni defienda los intereses de Andalucía ante la ofensiva recentralizadora que configura una prioridad en la propuesta política de las derechas de cara a la convocatoria del 28A".Además, si bien ha explicado que han estudiado la posibilidad de presentar candidaturas propias a estos comicios, la formación andalucista finalmente han desestimado esta opción "por falta de tiempo para organizar una campaña con mimbres mínimos de financiación y organización con las que hacer frente dignamente a unas elecciones de este calibre y a la conveniencia de no disgregar el voto de la izquierda en unas elecciones vitales para el conjunto del Estado y para Andalucía en particular".Tras señalar que da "libertad de voto" a sus inscritos y simpatizantes, Izquierda Andalucista aclara que este posicionamiento "no pone en duda" su participación en Adelante Andalucía, confluencia en la que confía para "ahondar hacia un sujeto político netamente andaluz" y apostando por las candidaturas conjuntas de la izquierda en las confluencias municipales.--EUROPA PRESS--