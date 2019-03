Reunión con la plantilla del Zonas

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y la concejala de Participa Cristina Honorato han criticado este lunes la "falta de noticias" oficiales sobre la puesta en marcha del nuevo Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, sustituto del programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social y pendiente aún de su puesta en marcha, pese a que hace ya más de dos meses que quedaron suspendidas las labores relacionadas a dicho plan.Hablamos de las actuaciones sociales hasta hace poco comprendidas en el programa Zonas, de especial interés al incidir en los entornos desfavorecidos del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Polígono Norte y el poblado de El Vacie, toda vez que dicho plan estaba cofinanciado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y estaba marcado por frecuentes interrupciones, al expirar los contratos de su plantilla y ser necesario reunir la financiación destinada a las nuevas contrataciones.Y es que la Junta de Andalucía aportaba fondos al programa mediante ayudas procedentes de una convocatoria periódica de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con lo que para estructurar las nuevas contrataciones siempre era necesario esperar a que la Administración andaluza resolviese su convocatoria y entregase sus ayudas.No obstante, la Junta de Andalucía decidió sustituir la convocatoria de ayudas en régimen competitivo con la que apoyaba este tipo de políticas en los municipios, por una línea de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, "dirigidas a entidades locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía", según una orden autonómica recogida por Europa Press.En ese sentido, y mientras la última edición del programa Zonas finalizó al comenzar mayo de 2018, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó en noviembre de 2018 su plan local de intervención en zonas desfavorecidas, --que además de los entornos del Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, el Polígono Norte y el poblado de El Vacie incorpora a los barrios de El Cerezo, Su Eminencia, La Plata, Padre Pío y Palmete--, para elevarlo a la Junta, cosechar las correspondientes subvenciones autonómicas y retomar los trabajos suspendidos desde mayo pero con el nuevo formato y diseño.Empero, y dados los plazos necesarios para una tramitación como la que nos ocupa, el Ayuntamiento promovió nuevamente un programa propio, financiado en solitario y con la fórmula administrativa de la acumulación de tareas, para desplegar un equipo de trabajadores del ámbito social en los barrios desfavorecidos durante las últimas semanas de 2018, a la espera de la entrada en funcionamiento del equipo de profesionales del nuevo plan local de intervención en zonas desfavorecidas. No obstante, dicho plan transitorio finalizó el pasado 11 de enero, sin que aún haya entrado en servicio el nuevo plan local de intervención en zonas desfavorecidas.Al respecto, y mientras el concejal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, precisaba a Europa Press que el Ayuntamiento mantiene aún determinados trámites con la Junta respecto a la aplicación y plazos de los fondos relativos a la contratación de los profesionales del nuevo plan, Rojas y Honorato han recordado que "a día de hoy seguimos sin saber qué va a pasar con este servicio y con las profesionales que van a desempeñar estas funciones en unos servicios comunitarios totalmente colapsados"."Cada día de retraso en la puesta en marcha de este nuevo programa desde el 1 de marzo va a suponer la pérdida de fondos europeos, así como recorte en personal de los servicios sociales", han alertado, asegurando que en el Ayuntamiento de Cádiz, el Gobierno municipal de Por Cádiz Sí Se Puede "sí adelantó las partidas presupuestarias para poder poner en marcha este programa el 1 de septiembre, aunque los fondos europeos no llegaron hasta el 14 de enero".Tras mantener un encuentro con trabajadoras de servicios sociales afectadas, González Rojas y Honorato han calificado de "inadmisible" esta situación y han advertido del "daño" que ya está suponiendo en los territorios más desfavorecidos de la ciudad a los que "se ha desprovisto de este recurso municipal". "Hemos pedido reiteradamente a Espadas que acelere los trámites y sea una prioridad activar el nuevo Zonas", se han quejado Rojas y Honorato.Para Participa e IU, "lo que está pasando con el Zonas y otros servicios sociales del Ayuntamiento no es de recibo". Y es que una ciudad como Sevilla, que cuenta en la actualidad con los barrios más pobres del país, no se puede permitir el lujo de ver mermado o tener parado, ni un solo día, ningún programa de este tipo. "No se explica tanto retraso, máxime cuando la junta local de gobierno ya aceptó las ayudas de 12,7 millones de euros concedidas por la Junta de Andalucía para la financiación del mencionado plan local durante cuatro años". "Queremos saber cuándo y cómo va a volver a ponerse en marcha el Zonas", han enfatizado.--EUROPA PRESS--